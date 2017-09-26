Кит Харингтон тайно обручился

Поклонницы сериала «Игра престолов» и особенно фанатки короля Севера, возможно, будут слегка разочарованы. Начинается съемка восьмого и последнего сезона популярного сериала. И на съемках исполнитель одной из ведущих ролей теперь появится в новом статусе.

Актер Кит Харингтон (Kit Harington), он же Джон Сноу, теперь жених. Как рапортовали в окружении звезды, недавно Кит обручился со своей давней подругой, актрисой Роуз Лесли (Rose Leslie). Напомним, в свое время Лесли сыграла роль одичалой Игритт в нескольких сезонах «Игры».

Кит и Роуз познакомились на съемках «Игры престолов», и киношный роман постепенно перерос в реальный. Актеры встречались на протяжении пяти лет, и недавно Харингтон решился сделать любимой предложение руки и сердца. Роуз предложение приняла.

«Они оба созрели для создания семьи. Оба мечтают о своем доме. Оба хотят осесть», - цитирует инсайдера The Sun. Кстати, недавно пара переехала в шикарные апартаменты в Восточной Англии.

А тем временем создатели сериала «Игра престолов» готовятся снять сразу несколько концовок восьмого сезона. Для того, чтобы избежать утечки спойлеров.

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Источник фото: Globallookpress.com