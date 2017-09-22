Кендалл Дженнер станцевала для Ферги

Певица Ферги (Fergie) недавно сообщила о разводе. И после разрыва с мужем, как многие артисты, с головой ушла в работу. Теперь звезда выдает один клип за другим. Вчера было презентовано музыкальное видео Enchante (Carine), главную роль в котором сыграла Кендалл Дженнер (Kendall Jenner).

Ферги давно в приятельских отношениях с семейством Кардашян. Ранее в одном из ее клипов снялась Ким Кардашян, а теперь согласилась блеснуть Кендалл. Топ-модель стала героиней ролика в стиле «гламурный сюрреализм».

На днях Ферги выпустила свой второй сольный альбом под названием Double Dutchess.

Недавно артистка также решила прокомментировать развод с актером Джошем Дюамелем (Josh Duhamel). По словам звезды, они расстались еще в начале года, но решили некоторое время скрывать разрыв. Ферги было непросто отвечать на расспросы журналистов о муже, но она старалась не подавать виду. Артистка уверяет, что ей удалось сохранить с бывшим теплые отношения: «Мы отличные друзья, мы любим друг друга. Мы достигли момента, когда это стало немного странно. Идеального времени для объявления о расставании нет, поэтому мы просто решили это сделать».

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Ферги увлеклась дэнсинг-йогой. По словам певицы, процесс избавления от лишних килограммов после родов был не самым простым, но она вполне довольна собой.

Ферги блеснула телом для Calvin Klein. Звезда рекламирует белье.