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Тома Круза обвинили в авиакатастрофе


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У Тома Круза (Tom Cruise) сейчас сложный период. Актер восстанавливается после травмы, полученной на съемках фильма «Миссия невыполнима - 6». Но травма - не единственная проблема. Круза назвали причастным к гибели двух летчиков на съемках фильма «Сделано в Америке».

Трагедия произошла два года назад в Колумбии. Небольшой самолет разбился во время съемок, на борту находились каскадер Алан Дэвид Пурвин, пилот Джимми Ли Гарланд, уроженец Колумбии Карлос Берл. Пурвин и Гарланд погибли.

Теперь родственники погибших обратились в суд, обвиняя кинокомпании Imagine Entertainment, Vendian Entertainment и Cross Creek Pictures в нарушении протоколов безопасности. Причем режиссер картины Даг Лайман и Круз, исполнивший главную роль, обвиняются в том, что они пренебрегли безопасностью ради своих амбиций, а именно старались «снять насыщенный действиями, чрезвычайно рискованный проект», требовали несколько раз переснять сцены с трюками на самолете. И это привело к катастрофе.

Премьера фильма «Сделано в Америке» запланирована в США на конец сентября, в России картина выйдет в прокат в октябре.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.09.2017 Теги: Том Круз

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