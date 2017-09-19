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Том Круз планирует вернуться на съемки


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Новый боевик «Миссия невыполнима-6» оправдывает свое название. По крайней мере, для Тома Круза (Tom Cruise). В прошлом месяце актер сломал ногу во время исполнения одного из опасных трюков на съемках. Но сейчас звезда восстанавливается и уже планирует свой рабочий график.

Том намерен вернуться на съемочную площадку «Миссии» уже в октябре. По словам звезды, он довольно быстро восстанавливается после полученной травмы (перелом лодыжки), вполне бодр и готов к активной работе. «Я собираюсь вернуться к съемкам через пару недель», - цитирует знаменитость People.

Премьера ленты «Миссия невыполнима-6» запланирована на июль следующего года, и Круз вовсе не желает срывать график. «Том хочет поблагодарить всех вас за вашу заботу и поддержку. Он с нетерпением ждет следующего лета, когда сможет поделиться фильмом со всеми», - говорится в сообщении кинокомпании Paramount Pictures.

Напомним, обычно актер старается исполнить опасные трюки на съемках самостоятельно. Во время съемок в августе 55-летний Круз прыгал со строительных лесов на крышу близлежащего здания, но не совсем верно рассчитал траекторию прыжка. Актер получил сильный удар, но самостоятельно поднялся на крышу с помощью страховочных тросов, затем он понял, что серьезно повредил ногу. Покидал Том площадку под контролем медиков.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 19.09.2017 Теги: Том Круз

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