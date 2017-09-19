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Клаудия Шиффер поддержала мужа


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В Лондоне накануне прошла одна из самых звездных премьер месяца. Публике был представлен шпионский боевик «Kingsman: Золотое кольцо». На премьере блистало множество голливудских и лондонских селебрити, начиная с великолепной Джулианны Мур и заканчивая вечно молодой Хэлли Берри, а самой эффектной парой стали режиссер Мэттью Вон (Matthew Vaughn) и супермодель Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer).

 
 
 

47-летняя Шиффер появилась в стильном мини-платье из новой коллекции Balmain и туфлях от Aquazzura. Клаудия мило улыбалась и, по мнению поклонников, чуть ли не светилась. Модные обозреватели отметили, что звезда выглядит отлично и гораздо моложе своего возраста.

Ранее супермодель объясняла, что придерживается здоровой диеты, старается употреблять как можно больше зеленых овощей и фруктов, никогда не курит и редко употребляет алкоголь. Разумеется, Клаудия регулярно посещает спортзал, активно тренируется и не отказывается от спа-процедур. А еще звезда любит долгие пешие прогулки, никогда не загорает и не выходит в жаркие дни из дома, не нанеся на кожу крем с самой высокой степенью защиты от солнца.

Ранее мы писали:

Клаудиа Шиффер покорила московских модниц. Звезда блеснула на открытии шоу-рума модного бренда. 

Клаудия Шиффер: «Мода возвращается». Как призналась звезда, она никогда не выбрасывает старую одежду. 

Клаудия Шиффер показала свои темные стороны. Эффектная фотосессия для Vogue. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 19.09.2017 Теги: Клаудия Шиффер

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