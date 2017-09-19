Клаудия Шиффер поддержала мужа
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В Лондоне накануне прошла одна из самых звездных премьер месяца. Публике был представлен шпионский боевик «Kingsman: Золотое кольцо». На премьере блистало множество голливудских и лондонских селебрити, начиная с великолепной Джулианны Мур и заканчивая вечно молодой Хэлли Берри, а самой эффектной парой стали режиссер Мэттью Вон (Matthew Vaughn) и супермодель Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer).
47-летняя Шиффер появилась в стильном мини-платье из новой коллекции Balmain и туфлях от Aquazzura. Клаудия мило улыбалась и, по мнению поклонников, чуть ли не светилась. Модные обозреватели отметили, что звезда выглядит отлично и гораздо моложе своего возраста.
Ранее супермодель объясняла, что придерживается здоровой диеты, старается употреблять как можно больше зеленых овощей и фруктов, никогда не курит и редко употребляет алкоголь. Разумеется, Клаудия регулярно посещает спортзал, активно тренируется и не отказывается от спа-процедур. А еще звезда любит долгие пешие прогулки, никогда не загорает и не выходит в жаркие дни из дома, не нанеся на кожу крем с самой высокой степенью защиты от солнца.
Ранее мы писали:
Клаудиа Шиффер покорила московских модниц. Звезда блеснула на открытии шоу-рума модного бренда.
Клаудия Шиффер: «Мода возвращается». Как призналась звезда, она никогда не выбрасывает старую одежду.
Клаудия Шиффер показала свои темные стороны. Эффектная фотосессия для Vogue.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
20.09.17 11:13
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Micha PiterТакие блёклые волосы ей уже не идут, надо бы выбрать поягче и теплее оттенок. Макияж и туфли - ужасны.
20.09.17 10:31
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лакифигура, волосы -супер! а вот вижазисту я бы лапы оборвала))
20.09.17 09:56
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СимаОчень круто выглядит для девушки под 50! Эффектная!
19.09.17 22:11