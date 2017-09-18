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Судзиловская блеснула в «голом платье»


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Олеся Судзиловская давно считается одной из самых стильных и красивых в российском кино. И пока не собирается уступать молодым. На днях актриса стала одной из звезд церемонии открытия кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте и поразила публику нарядом и статной фигурой.

 

На красную дорожку Судзиловская вышла в черном кружевном платье от Anastasia Zadorina. Туалет прекрасно подчеркивал стройную фигуру актрисы. Дополняли образ гламурной кинодивы бриллиантовые украшения Damiani.

Олеся опубликовала один из снимков в Insta, и поклонники не скупились на комплименты. Актрису называли королевой, восхищались ее красотой и грациозностью.

Напомним, в прошлом году звезда родила второго наследника. После родов Судзиловская не стала расслабляться, почти полгода работала над фигурой и в конце концов похвасталась снимком, на котором запечатлена в бикини. «Над прессом работаем, убираем объем в области живота, возвращаем форму. Вот так всегда: хочется, чтобы в одном месте убыло, а в другом чтобы так и осталось, - подписала фото актриса. - Большинство ограничений завершены, в рацион введены почти все продукты».

Недавно звезда рассказывала о своей диете: «Больше фруктов (в первой половине дня) и овощей (простой огурец можно и поздно вечером). Для перекусов в течение дня (приемов пищи должно быть 5) понадобятся сухофрукты и орехи, содержащие необходимые организму масла и жиры».

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Олеся Судзиловская вымолила малыша. Актриса давно мечтала о пополнении, но мечта сбылась лишь после того, как она обратилась с молитвой к образу Непорочного Зачатия Девы Марии на Кубе.  

Олеся Судзиловская: «Очень сложно жить с актрисой». По мнению звезды, все актрисы слишком ранимы. 

Олеся Судзиловская: «Не сразу поняла, что такое хотеть дитя». По словам звезды, ей нужно было встретить мужчину, от которого хочется иметь наследников. 



0 Не нравится 0 Нравится 18.09.2017 Теги: Олеся Судзиловская

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