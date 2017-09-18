Судзиловская блеснула в «голом платье»

Олеся Судзиловская давно считается одной из самых стильных и красивых в российском кино. И пока не собирается уступать молодым. На днях актриса стала одной из звезд церемонии открытия кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте и поразила публику нарядом и статной фигурой.

Публикация от Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya) Сен 17 2017 в 1:47 PDT

На красную дорожку Судзиловская вышла в черном кружевном платье от Anastasia Zadorina. Туалет прекрасно подчеркивал стройную фигуру актрисы. Дополняли образ гламурной кинодивы бриллиантовые украшения Damiani.

Олеся опубликовала один из снимков в Insta, и поклонники не скупились на комплименты. Актрису называли королевой, восхищались ее красотой и грациозностью.

Напомним, в прошлом году звезда родила второго наследника. После родов Судзиловская не стала расслабляться, почти полгода работала над фигурой и в конце концов похвасталась снимком, на котором запечатлена в бикини. «Над прессом работаем, убираем объем в области живота, возвращаем форму. Вот так всегда: хочется, чтобы в одном месте убыло, а в другом чтобы так и осталось, - подписала фото актриса. - Большинство ограничений завершены, в рацион введены почти все продукты».

Недавно звезда рассказывала о своей диете: «Больше фруктов (в первой половине дня) и овощей (простой огурец можно и поздно вечером). Для перекусов в течение дня (приемов пищи должно быть 5) понадобятся сухофрукты и орехи, содержащие необходимые организму масла и жиры».

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