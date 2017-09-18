Пугачева празднует день рождения двойняшек

В замке Примадонны и Максима Галкина сегодня большой праздник. Детям пары Гарри и Елизавете исполнилось четыре года. Об этом Алла Борисовна лично сообщила в соцсетях.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Сен 18 2017 в 12:41 PDT

«С днем рождения, детки! Счастью моему 4 года», - подписала Пугачева видео именинников. В подарок от родителей Гарри получил костюм военного. Мальчик сразу же надел форму и полюбовался на себя в зеркало. Лиза получила розовые роликовые коньки, сразу же встала на них и попыталась прокатиться.

Вечером ребят придут поздравлять гости: крестный отец именинников Игорь Николаев с супругой и маленькой дочерью, семья Дибровых, Никита Пресняков с женой Аленой и другие звездные персоны.

Сейчас Лиза и Гарри посещают детский сад Le chat botte в поселке Лесное Лапино. Ребята изучают французский и английский, а также занимаются балетом. «В первые годы обучения наши воспитанники говорят на занятиях только по-французски, русская и английская программы обучения начинаются позже, в 4 года. Дети ходят на балет, гимнастику, на занятия по развитию моторики. Группы у нас большие - до 18 человек. Но все занятия у нас проходят в подгруппах», - рассказали журналистам руководители дошкольного заведения.

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