Дженнифер Лоуренс ставит карьеру на паузу

Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) давно хотела это сделать. И вот теперь решилась. Голливудская актриса намерена уйти в отпуск на пару лет. В последнее время график у звезды был весьма насыщенный, и Дженнифер нужно не просто передохнуть, а полностью расслабиться.

О намерении покинуть кино на некоторое время Лоуренс заявила на недавнем телешоу Today. По словам звезды, она твердо решила взять паузу и не подписывалась ни на один проект на ближайшие два года.

«Чем я буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки. Или найду еще какое-то интересное занятие. Но вот ближайшие полгода я точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим», - сказала актриса.

Недавно в прокат вышел фильм Даррена Аронофски «Мама!» с Дженнифер в главной роли. Вчера был представлен трейлер фильма «Красный воробей», в котором Джен сыграла балерину и шпионку Доминику Егорову. По сюжету главная героиня из-за травмы отказывает от балетной карьеры и, стараясь не впасть в депрессию, проходит обучение в школе разведчиков. Доминика сталкивается с представителями ЦРУ и за короткое время превращается в очень опасного «воробья», по совместительству офицера российской разведки.

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Источник фото: Globallookpress.com