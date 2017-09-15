Дженнифер Лоуренс ставит карьеру на паузу
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Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) давно хотела это сделать. И вот теперь решилась. Голливудская актриса намерена уйти в отпуск на пару лет. В последнее время график у звезды был весьма насыщенный, и Дженнифер нужно не просто передохнуть, а полностью расслабиться.
О намерении покинуть кино на некоторое время Лоуренс заявила на недавнем телешоу Today. По словам звезды, она твердо решила взять паузу и не подписывалась ни на один проект на ближайшие два года.
«Чем я буду заниматься? Да не думала пока. Может, начну лепить горшки. Или найду еще какое-то интересное занятие. Но вот ближайшие полгода я точно буду просто отдыхать. А там – посмотрим», - сказала актриса.
Недавно в прокат вышел фильм Даррена Аронофски «Мама!» с Дженнифер в главной роли. Вчера был представлен трейлер фильма «Красный воробей», в котором Джен сыграла балерину и шпионку Доминику Егорову. По сюжету главная героиня из-за травмы отказывает от балетной карьеры и, стараясь не впасть в депрессию, проходит обучение в школе разведчиков. Доминика сталкивается с представителями ЦРУ и за короткое время превращается в очень опасного «воробья», по совместительству офицера российской разведки.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 6
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Она сейчас влюблена и счастлива. Она уже чего-то достигла в своей профессии, сделала себе имя, заработала много миллионов. И вполне очевидно, что ей хочется сейчас наслаждаться своей любовью и немного отдохнуть от режима сьёмок. Совершенно здоровое решение, я считаю. Если она будет прислушиваться к своим желаниям, а не работать на износ ради поверхностных целей, будет здорова психически, физически. И долго. Мэрил Стрип не раз исчезала, и ничего не потеряла.
15.09.17 14:10
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СимаЗа паузу респект!
15.09.17 13:58
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КатяБейбуса Арафонски может хочет родить человек ))
15.09.17 11:55
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лакибоже, очередной бред..хоть бы в Россию съездили что-ли, ну просто постмотреть на натуре, о чем снимают..ну такое убожество шаблонное, ужас..какие-то полутемные здания, какие-то тетки балетные в костюмах 30 годов..наверное в хлопковых чулках на веревочках, не иначе..очередной сборник мифов и бреда среднего американца о россии?)
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ПрелестьМолодец,что слушает себя!
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Гл. шкафИ кому ты нужна будешь через пару лет? Незаменимых нет.
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