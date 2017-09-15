Ферги рассталась с мужем

Они отметили в начале года восьмую годовщину со дня свадьбы. А теперь певица Ферги (Fergie) и актер Джош Дюамель (Josh Duhamel) расстаются. Каждый решил идти своей дорогой. И звезды убедительно просят не обсуждать их решение.

В официальном заявлении артисты сообщили о том, что они больше не пара. Но намерены в будущем поддерживать друг друга и вместе заботиться о сыне Экселе Джеке. «Чтобы дать нашей семье возможность привыкнуть к новым обстоятельствам, мы просим не вмешиваться в нашу личную жизнь и не подвергать ее публичному обсуждению», - подчеркивается в заявлении.

Что стало причиной разрыва - пока неясно. Несколько лет назад певица говорила о том, что она с мужем регулярно посещает семейного психолога. Инициатором выступила Ферги, и Джош ее поддержал. «Он не стесняется. И вовсе не считает, что это ставит под сомнение его мужественность», - рассказывала исполнительница.

Звезда также говорила, что она и Джош стараются выстраивать свои графики так, чтобы сын не чувствовал себя обделенным родительским вниманием. «У нас есть правило двух недель. Мы заранее оговорили, как поступим. На некоторое время он едет со мной в тур и присматривает за нашим сыном Экселом, а потом перерыв. У него работа, и уже я у него на съемках вместе с Экселом».

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Ферги блеснула телом для Calvin Klein. Звезда рекламирует белье.

Источник фото: Globallookpress.com