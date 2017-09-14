Скарлетт Йоханссон завершила развод

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) теперь официально незамужняя девушка. Звезда завершила оформление развода с Роменом Дориаком (Romain Dauriac). И как сообщается официально, бывшие супруги постарались сохранить достаточно теплые отношения.

«Мы остаемся близкими друзьями и будем стараться растить нашу дочь в любви», - говорится в заявлении бывшей пары. Как уточняется, Йоханссон подала документы на развод в марте. Актриса прожила с Дориаком в браке два года.

Кстати, от одиночества Скарлетт не страдает. По слухам, у актрисы роман с актером и телеведущим Колином Жостом. В марте артистов заметили вместе на вечеринке телешоу Saturday Night Live. А недавно появились сообщения о том, что влюбленные уже живут вместе - Колин переехал в апартаменты Йоханссон в Нью-Йорке.

Между прочим, ранее представитель Дориака заявил, что, подав документы на развод, актриса потребовала права преимущественной опеки над дочерью. «Ромен будет бороться за свои права, - утверждал юрист. – Он хотел бы продолжать жить во Франции с ребенком, в то время как миссис Йоханссон любит путешествовать. Так что процесс будет интересным».

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Источник фото: Globallookpress.com