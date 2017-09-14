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Брежнева готова родить


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Вера Брежнева считается одной из самых сексуальных артисток отечественного шоу-биза. Что не мешает звезде быть любящей и заботливой мамой двух дочек. Но материнский потенциал Веры не исчерпан. Как призналась звезда, она мечтает о третьем наследнике.

Сейчас Брежнева развлекается на «Новой волне» в Сочи и поделилась с журналистами своими планами на будущее. «Я мечтаю вернуться на "Новую волну" в будущем году, но уже с еще одним ребенком!» - цитируют звезду Dni.ru. Похоже, в ближайшее время светские обозреватели будут обращать особое внимание на фигуру певицы.

Напомним, сейчас Вера воспитывает 16-летнюю Соню и 6-летнюю Сару. В конце года артистка отметит вторую годовщину свадьбы с Константином Меладзе. По словам Брежневой, она не просто любит, но очень уважает супруга. «У него есть опыт, мудрость, профессионализм, его мнение я порой принимаю без оговорок. Во всем, что касается работы, ему я доверяю абсолютно, что называется, могу идти с закрытыми глазами. Кажется, это очень естественно – всегда оставаться женщиной – я слушаю и слушаюсь», - рассказывала артистка в интервью ОК!.

Кстати, у Меладзе растут трое детей, рожденных в браке с бывшей женой Яной.

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0 Не нравится 1 Нравится 14.09.2017 Теги: вера брежнева

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