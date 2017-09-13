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Джигурда разоблачает Шепелева


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Никита Джигурда начинает очередную войну. На этот раз скандально известный артист выступает против Дмитрия Шепелева. По словам Никиты, на шоу «На самом деле» все не так, как видят зрители. А новый выпуск о Джигурде совершенно некорректен.

По словам барда, он получил приглашение принять участие в программе, но отказался. Вместо Никиты и Марины Анисиной в студию пришли родственники Джигурды и бывший директор артиста Антонина Саврасова. На шоу обсуждался вопрос о завещании покойной Людмилы Браташ, кумы Никиты. По словам Саврасовой, завещание - подделка. Но данные полиграфа это не подтвердили.

В свою очередь Джигурда написал в соцсетях разоблачение: «В этой программе заранее пишется сценарий, под который подгоняются ответы гостей. Истина и правда там никого не волнуют. Именно поэтому мы с Мариной отказались участвовать в шоу Шепелева. Он хотел затянуть нас в новую ловушку, но в итоге пригласил Антонину Саврасову и моих братьев, которых ввели в заблуждение».

Анисина мужа поддержала. По словам фигуристки, им предлагали неплохой гонорар за участие, но пара отказалась без лишних раздумий. Марина считает, что «показания детектора не всегда оказываются правдивы».

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1 Не нравится 1 Нравится 13.09.2017 Теги: никита джигурда

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