Джигурда разоблачает Шепелева

Никита Джигурда начинает очередную войну. На этот раз скандально известный артист выступает против Дмитрия Шепелева. По словам Никиты, на шоу «На самом деле» все не так, как видят зрители. А новый выпуск о Джигурде совершенно некорректен.

По словам барда, он получил приглашение принять участие в программе, но отказался. Вместо Никиты и Марины Анисиной в студию пришли родственники Джигурды и бывший директор артиста Антонина Саврасова. На шоу обсуждался вопрос о завещании покойной Людмилы Браташ, кумы Никиты. По словам Саврасовой, завещание - подделка. Но данные полиграфа это не подтвердили.

В свою очередь Джигурда написал в соцсетях разоблачение: «В этой программе заранее пишется сценарий, под который подгоняются ответы гостей. Истина и правда там никого не волнуют. Именно поэтому мы с Мариной отказались участвовать в шоу Шепелева. Он хотел затянуть нас в новую ловушку, но в итоге пригласил Антонину Саврасову и моих братьев, которых ввели в заблуждение».

Анисина мужа поддержала. По словам фигуристки, им предлагали неплохой гонорар за участие, но пара отказалась без лишних раздумий. Марина считает, что «показания детектора не всегда оказываются правдивы».

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