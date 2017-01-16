Бледанс проходит очищение

Актриса Эвелина Бледанс никогда не жаловалась на здоровье. И даже о фигуре звезда всерьез задумалась всего несколько лет назад. Но сейчас Эвелина решилась на продолжительный и достаточно жесткий детокс-курс.

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Последние месяцы 2016 года стали для Эвелины довольно сложными. Младшему сыну артистки Семену была проведена операция (у мальчика диагностировали врожденный вывих надколенников обеих ног). Затем разгорелся скандал из-за смертельно больной сестры актрисы. Несколько недель назад у Эвелины было диагностировано истощение нервной системы, и Бледанс поспешила принять меры.

Звезда отправилась в одну из клиник Таиланда. Здесь она проходит курс очищения организма и делится с поклонниками подробностями. Третьи сутки Эвелина употребляет только зеленые соки.

«Программа детокс и антистресс. Пока только соки. Кто предполагал, что я выдержу сутки, проиграл. Да я и сама себе проиграла - думала, и дня не выдержу. Не приучена я жить без еды, хоть и соки каждый час. Голова от голода болит. В первый раз всегда сложно. Но двое суток позади. Идем дальше. Скоро буду как новенькая - все плохое из меня выйдет, а его, похоже, много скопилось».

Артистка также практикует медитацию и опубликовала в соцсетях соответствующий ролик.

Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans) Янв 15 2017 в 10:46 PST

Похоже, восстанавливается Бледанс довольно быстро.

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