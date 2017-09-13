Эмбер Херд провоцирует Илона Маска

Эмбер Херд (Amber Heard) можно назвать профессионалом в искусстве провокации. В свое время она привлекла внимание СМИ и публики рассуждениями о собственной бисексуальности. А теперь старается привлечь внимание бывшего жениха, миллиардера Илона Маска (Elon Musk). Накануне Эмбер опубликовала эротичную фотографию в Insta.

Публикация от Amber Heard (@amberheard) Сен 11 2017 в 7:22 PDT

Херд отдыхает на Бали в компании подруги. И накануне решила продемонстрировать свои формы в Insta. На снимке девушка запечатлена топлес, но главный акцент сделан на бедра. За сутки снимок собрал более 56 тысяч лайков, и подписчики увлеченно обсуждают достоинства фигуры актрисы и как отреагирует Маск: «Какая красавица!», «Илон, ты видишь?», «Илону такое нравится», «Прекрасная фигура». Правда, один из русскоязычных поклонников был резковат: «Так себе попа!»

Напомним, на протяжении года Херд встречалась с Илоном Маском и ходили слухи о скорой свадьбе. В августе появились сообщения о разрыве, сплетники с удовольствием судачили о причинах расставания.

Но Маск поспешил с комментарием: «Хочу прекратить эту шумиху в прессе. Поясняю: мы с Эмбер не вместе теперь, но остаемся друзьями и очень близкими друг другу, любящими людьми. Роман на большом расстоянии друг от друга — это непросто, тем более когда у каждого много дел».

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