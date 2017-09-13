Эмбер Херд провоцирует Илона Маска
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Эмбер Херд (Amber Heard) можно назвать профессионалом в искусстве провокации. В свое время она привлекла внимание СМИ и публики рассуждениями о собственной бисексуальности. А теперь старается привлечь внимание бывшего жениха, миллиардера Илона Маска (Elon Musk). Накануне Эмбер опубликовала эротичную фотографию в Insta.
Херд отдыхает на Бали в компании подруги. И накануне решила продемонстрировать свои формы в Insta. На снимке девушка запечатлена топлес, но главный акцент сделан на бедра. За сутки снимок собрал более 56 тысяч лайков, и подписчики увлеченно обсуждают достоинства фигуры актрисы и как отреагирует Маск: «Какая красавица!», «Илон, ты видишь?», «Илону такое нравится», «Прекрасная фигура». Правда, один из русскоязычных поклонников был резковат: «Так себе попа!»
Напомним, на протяжении года Херд встречалась с Илоном Маском и ходили слухи о скорой свадьбе. В августе появились сообщения о разрыве, сплетники с удовольствием судачили о причинах расставания.
Но Маск поспешил с комментарием: «Хочу прекратить эту шумиху в прессе. Поясняю: мы с Эмбер не вместе теперь, но остаемся друзьями и очень близкими друг другу, любящими людьми. Роман на большом расстоянии друг от друга — это непросто, тем более когда у каждого много дел».
Ранее мы писали:
Эмбер Херд нашла замену Деппу? Актриса слишком много времени проводит в обществе Илона Маска.
Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии.
Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов.
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Обсуждение 6
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СимаХорошая фигура, прекрасно выглядит. Ничего страшного не вижу, сегодня много дам в возрасте похабнее фото выставляют.
14.09.17 11:10
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НеяПочему это предназначено именно для бывшего?
13.09.17 17:38
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Marana VilniusСкорее - для будущего :)
14.09.17 11:03
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Надо же , она мне казалась красивее ... и умнее.
13.09.17 17:19
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ДотоssПопа - более чем "так себе", плечи шире попы, жилистые руки - просто ужасны. Никто не совершенен, но не вижу смысла выставлять такие фото на всеобщее обозрение.
13.09.17 17:09
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Micha PiterФигура так себе, ничего особенного - просто более-менее стройная... А вот такие вот выходки брошенных девиц (оголение себя) выглядит смешно.
13.09.17 16:17