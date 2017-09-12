Оксана Федорова разочаровала поклонников

В свое время Оксана Федорова получила известность как обладательница титула «Мисс Вселенная». Сегодня Оксана - заботливая мама, любящая жена, успешный дизайнер. Вот только формы звезды поклонникам не нравятся.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) Сен 10 2017 в 1:55 PDT

Федорова решилась на экстремальный отдых - звезда отправилась в Приморский край и насладилась купанием в горячих серных источниках вулкана Барановский. Оксана опубликовала снимки в соцсетях, на которых запечатлена в кокетливом купальнике, и сообщила, что купание «не оставило равнодушным никого».

Тем временем поклонников Федоровой не оставили равнодушными снимки. В комментариях разгорелась дискуссия по поводу фигуры звезды: «Оксана, вы очень красивая и умная девушка и все же вопрос: не планируете себя привести в форму?», «Оксана уже мамочка двоих детей! Но она и сейчас очень хороша. А модельная внешность - очень сомнительный комплимент для здоровой женщины», «Понятие "форма" относительно. Оксана прекрасна!»

Кстати, ранее в одном из интервью звезда высказала мнение о том, что для женщины внутренний мир гораздо важнее внешности. «Зачастую многие стараются искать проблему во внешности, а не внутри, что приводит к неправильной самооценке и заставляет женщин идти на кардинальные меры, менять себя. Я стараюсь внимательно относиться к себе и к своей внешности. Рано говорить о возрасте, но сейчас нужно просто ухаживать за собой».

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