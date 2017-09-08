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Гвен Стефани ждет малыша


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Певица Гвен Стефани (Gwen Stefani) скоро станет мамой в четвертый раз. По крайней мере, так утверждают несколько американских таблоидов. Сама Гвен пока не подтверждает информацию, но судя по снимкам в Insta, у звезды в личной жизни все прекрасно.

По данным RadarOnline.com, 47-летняя певица в недалеком будущем подарит своему возлюбленному Блэйку Шелтону (Blake Shelton) малыша. По словам инсайдеров, пара обратилась за помощью к специалистам по ЭКО, и первые же процедуры оказались удачными.

Кстати, Шелтону удалось очаровать сыновей Гвен, рожденных певицей в браке с Гэвином Россдейлом. 11-летний Кингстон, 9-летний Зума и 3-летний Аполло относятся к Блэйку как к родному. «Гвен в восторге от возможности скоро стать мамой в четвертый раз, и Блэйк давно мечтал о детях. Особенно после того, как подружился с мальчиками Гвен. И оба решили не терять времени», - говорит инсайдер.

Напомним, в прошлом году Стефани рассталась с Россдейлом, и именно Шелтон помог звезде пережить развод. «Он потрясающий парень, должна сказать, — рассказывала Гвен. — Было много людей, которые помогали мне справиться с этой трагедией. Есть особенно важные люди, которые направили меня в верном направлении. Блэйк очень помог мне».

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0 Не нравится 0 Нравится 08.09.2017 Теги: Гвен Стефани

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