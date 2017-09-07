Сати Казанову утомила подготовка к свадьбе

Певица Сати Казанова, наконец, нашла мужчину своей мечты. Артистка готовится к бракосочетанию с фотографом Стефано Тиоццо. Пара определилась с датой, но пока раздумывает над форматом. По словам Сати, предсвадебные хлопоты - занятие слишком утомительное.

Некоторые девушки очень ответственно подходят к вопросу организации бракосочетания, стараются предусмотреть все мелочи. Но Сати такое не надо. Перспектива пышного торжества девушку не прельщает. «Предсвадебные хлопоты – это мучение, совершенно невыносимое. И, наверное, я откажусь от этой затеи», - заявила артистка репортерам RU.TV.

Кстати, вчера Казанова впервые вышла в свет со Стефано. Влюбленные побывали на вечеринке в Барвихе по случаю запуска нового сезона шоу Comedy Club.

Сати познакомилась с итальянским фотографом в прошлом году на свадьбе подруги. Причем роман завязался не сразу. «Он ничего не знал обо мне, кроме того, что я певица из России, подруга невесты. Он сказал: "У тебя красивый голос". Я кивнула в ответ: "Спасибо". <...>. По его словам, я показалась ему высокомерной зазнайкой. И он произвел на меня аналогичное впечатление», - рассказывала артистка. После знакомства Тиоццо попытался ухаживать за девушкой. В какой-то момент Казанова приняла ухаживания, а потом поняла, что рядом именно ее мужчина.

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