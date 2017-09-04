Стас Костюшкин против стероидов

Стас Костюшкин - давний сторонник ЗОЖ. В свое время артист даже делился с поклонниками лайфхаками на предмет организации домашних тренировок. Но некоторые полагают, что поддерживать прекрасную форму Стасу помогают не только тренировки.

Костюшкин согласился стать участником шоу «Деньги или позор» на телеканале ТНТ4. В ходе работы над выпуском артисту было предложено пройти тест на допинг. Как признался Стас, в свое время он действительно пробовал стероиды. Но это было давно. А сейчас Костюшкин против подобной фармы.

По словам артиста, однажды он выступал с чем-то вроде лекции о вреде стероидов. «Сначала честно не знал, как и что сказать людям в зале. Решил так: "Пацаны, вам бесполезно что-либо говорить, вы все равно будете пробовать. Дело в том, что если у вас есть машина с последней цифрой на спидометре «300», вы все равно когда-нибудь попробуете до нее добраться и даже превзойти. Так устроен человек. Если каждый день ходить в спортзал, тебе, конечно, когда-либо захочется попробовать. Поэтому если уж вы все-таки решились, хотя бы сдавайте анализы и делайте все по уму, потому что это очень страшно и может закончиться плохо"».

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