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Стас Костюшкин против стероидов


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Стас Костюшкин - давний сторонник ЗОЖ. В свое время артист даже делился с поклонниками лайфхаками на предмет организации домашних тренировок. Но некоторые полагают, что поддерживать прекрасную форму Стасу помогают не только тренировки.

Костюшкин согласился стать участником шоу «Деньги или позор» на телеканале ТНТ4. В ходе работы над выпуском артисту было предложено пройти тест на допинг. Как признался Стас, в свое время он действительно пробовал стероиды. Но это было давно. А сейчас Костюшкин против подобной фармы.

По словам артиста, однажды он выступал с чем-то вроде лекции о вреде стероидов. «Сначала честно не знал, как и что сказать людям в зале. Решил так: "Пацаны, вам бесполезно что-либо говорить, вы все равно будете пробовать. Дело в том, что если у вас есть машина с последней цифрой на спидометре «300», вы все равно когда-нибудь попробуете до нее добраться и даже превзойти. Так устроен человек. Если каждый день ходить в спортзал, тебе, конечно, когда-либо захочется попробовать. Поэтому если уж вы все-таки решились, хотя бы сдавайте анализы и делайте все по уму, потому что это очень страшно и может закончиться плохо"».

Ранее мы писали:

Костюшкин назвал сына редким именем. Имя для младшего сына выбрала супруга артиста. 

Юлия Костюшкина восстанавливает фигуру. Ведущая приступила к тренировкам после родов. 

У Стаса Костюшкина родился сын. Артист очень счастлив. 



0 Не нравится 0 Нравится 04.09.2017 Теги: Стас Костюшкин

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