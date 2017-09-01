 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бондарчук оседлала нового друга


0 0

Светлана Бондарчук завершила лето на романтической ноте. Накануне звезда опубликовала в Insta эффектную фотографию. И похоже, снимок с намеком.

 

Публикация от VR (@a030aa)

 

После развода Светланы с Федором Бондарчуком в прошлом году светские обозреватели не устают гадать, с кем встречается дама? Время от времени появляются сплетни разного рода, но саму Светлану это лишь забавляет. И накануне она решила дать намек.

Бондарчук опубликовала снимок верхом на шикарном гнедом коне. «Мой новый друг. Трепетный» - подписана фотография.

Поклонники намек оценили: «Какой красивый Друг!», «Странный феномен - почему свободные девушки так хорошеют?», «Женщина на коне - это всегда очень впечатляет... А если еще эта женщина настоящая, тогда вообще», «Потрясающая грация!»

Кстати, недавно журналисты выяснили любопытное обстоятельство. Как известно, Светлана и Федор Бондарчук объявили о разрыве в марте прошлого года. Однако, по словам свекрови звезды Ирины Скобцевой, официально документы о разводе до сих пор не оформлены, пишет издание "7 Дней". Поскольку знаменитости банально не могут выделить время на посещение загса.

Ранее мы писали:

Светлана Бондарчук не страдает от одиночества. Дама наслаждается жизнью. 

Божена Рынска намекнула на причину развода пары Бондарчук. По данным колумнистки, инициатором разрыва стала Светлана.

Светлана Бондарчук: «Не поддавайтесь отчаянию». Дама цитирует мать Терезу. 


0 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Светлана Бондарчук

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору