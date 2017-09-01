Бондарчук оседлала нового друга

Светлана Бондарчук завершила лето на романтической ноте. Накануне звезда опубликовала в Insta эффектную фотографию. И похоже, снимок с намеком.

Публикация от VR (@a030aa) Авг 30 2017 в 2:31 PDT

После развода Светланы с Федором Бондарчуком в прошлом году светские обозреватели не устают гадать, с кем встречается дама? Время от времени появляются сплетни разного рода, но саму Светлану это лишь забавляет. И накануне она решила дать намек.

Бондарчук опубликовала снимок верхом на шикарном гнедом коне. «Мой новый друг. Трепетный» - подписана фотография.

Поклонники намек оценили: «Какой красивый Друг!», «Странный феномен - почему свободные девушки так хорошеют?», «Женщина на коне - это всегда очень впечатляет... А если еще эта женщина настоящая, тогда вообще», «Потрясающая грация!»

Кстати, недавно журналисты выяснили любопытное обстоятельство. Как известно, Светлана и Федор Бондарчук объявили о разрыве в марте прошлого года. Однако, по словам свекрови звезды Ирины Скобцевой, официально документы о разводе до сих пор не оформлены, пишет издание "7 Дней". Поскольку знаменитости банально не могут выделить время на посещение загса.

Ранее мы писали:

Божена Рынска намекнула на причину развода пары Бондарчук. По данным колумнистки, инициатором разрыва стала Светлана.