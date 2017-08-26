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Блэйк Шелтон и Гвен Стефани не хотят к алтарю


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Кому нужен кусок бумаги, когда ты нашел настоящую любовь всей своей жизни? Для Блэйка Шелтона (Blake Shelton) и Гвен Стефани (Gwen Stefani), которые нашли друг друга, важнее именно это, а не то, чтобы как можно скорее предстать перед алтарем.

Близкий к паре источник уверяет, что они не обсуждают брак, но зато говорят о том, что хотят провести всю жизни вместе. Они много времени посвящают друг другу, пишет hollywoodlife.com.

Каждый из них прошел через болезненный развод летом 2015 года. Чтобы сойтись, им понадобилось немало времени. Блэйк развелся с кантри-певицей Мирандой Ламберт (Miranda Lambert) после четырех лет брака, а Гвен разошлась с Гэвином Россдэйлом (Gavin Rossdale), с которым прожила 13 лет и которому родила троих сыновей.

Но уже к Хеллоуину 2015 года Гвен и Блэйк были замечены держащимися за руки на костюмированной вечеринке, а вскоре они официально объявили себя парой.

Сыновья Гвен, 11-летний Кингстон, 9-летний Зума и трехлетний Аполло, теперь считают Блэйка вторым папой, и они чудесно проводят время вместе. Вместе они ездили на его ранчо в Оклахоме, где он учил их рыбачить, плавать на лодке и ездил с ними на квадроцикле. Похоже, Блэйк стал неотъемлемой частью жизни Гвен.



0 Не нравится 0 Нравится 26.08.2017 Теги: Блэйк Шелтон Гвен Стефани

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