Стасу Пьехе вернули голос

Стас Пьеха не прощается с поклонниками и не уходит из шоу-бизнеса. Несмотря на долгий перерыв и отмены концертов, он снова готов вернуться на сцену. Певец благодарит за все докторов.

37-летний певец какое-то время назад был вынужден отменить выступления. Поклонники были обеспокоены, но Стас Пьеха долго не хотел раскрывать причины. Однако теперь выяснилось, что артист лишился на долгое время голоса.

Как рассказал Starhit Стас, у него появился трахеит, болезнь долго не отступала, полтора месяца музыкант был без голоса. «Воспаление горла появилось не в самое лучшее время: лето – постоянные гастроли. Пришлось обратиться к лору. Врач тут же выписал сильные таблетки, несколько раз в неделю я приезжал в поликлинику, чтобы сделать ингаляцию. Самая неприятная процедура – это вливание лекарств в гортань. Но ради здоровья можно и потерпеть, что я и сделал!»

Музыка для Стаса – это не просто работа, а смысл жизни. Конечно, певец не забывает и о личной жизни, у него есть ребенок, но с матерью своего сына, моделью Натальей Горчаковой, Пьеха расстался в прошлом году, а позже признался, что пока не готов к семейным отношениям, поскольку работа на первом месте. «У меня всегда были отношения, но они меня останавливали в росте – и в творческом, и в духовном, - рассказывал Стас. - Я понял, что мне надо еще дозреть немного, чтобы по-настоящему быть готовым к отношениям. А пока у меня такой готовности нет».

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