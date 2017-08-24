Известна судьба последнего фильма Веры Глаголевой

Продюсер последней картины Веры Глаголевой Наталья Иванова рассказала, что теперь будет с фильмом «Глиняная яма», который не успела доснять режиссер.

Вера Глаголева до последнего трудилась над этим фильмом, несмотря на плохое самочувствие. Коллеги Глаголевой, работавшие с ней на съемочной площадке, даже не догадывались о состоянии артистки. И теперь судьба фильма, работа над которым почти завершена, волнует общественность. И поклонников Глаголевой поспешила успокоить Иванова.

«Рабочее название фильма – «Глиняная яма». Заканчивать его будем к лету будущего года. Жанр – социальная драма. Картина снята на 90%, впереди досъемка в Казахстане и постпродакшн», – рассказала продюсер.

Известно, что сценарий был написан по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой. В картине снимались Дмитрий Кривочуров, Ирина Пегова и Татьяна Владимирова.

Как рассказал Кривочуров, уже в мае фильм был почти готов, оставалось доснять финальные сцены, однако планы нарушила испортившаяся погода. Съемки перенесли на 2 недели. С той поры, признался актер, он не видел Веру Глаголеву, пишет Starhit.

Напомним, в последнее время актриса и режиссер страдала от рака желудка. Но о болезни Веры Витальевны знали немногие. По словам коллеги и подруги покойной Ларисы Гузеевой, Глаголева не желала утруждать близких, не хотела жалости. Артистка скончалась в одной из клиник Германии 16 августа. Глаголева приехала на консультацию, но врачи уже не могли ей помочь.

