Екатерину Волкову обманули на полмиллиона

Актриса Екатерина Волкова еще не скоро сможет наслаждаться загородным отдыхом в собственном доме. Звезду обманули рабочие, и их недобросовестность вылилась в огромные финансовые потери.

A post shared by Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) on Aug 23, 2017 at 10:25pm PDT

К ремонту загородного дома звезда сериала «Воронины» и ее супруг Андрей Карпов приступили 2 года назад. Первая бригада сделала свою работу настолько некачественно, что пришлось все переделывать. Однако и другие рабочие не справились. Сейчас в доме трудится уже четвертая бригада, но актриса и ее супруг, наученные горьким опытом, установили камеры в комнатах, пишет Starhit.

«Из-за плотного графика мы не всегда могли контролировать происходящее, – говорит Екатерина. – А ребятки работали вполсилы. Однажды мы приехали, а они балбесничают… Терпение лопнуло. Сделали выговор, психанули и разогнали их».

Через месяц были наняты другие специалисты, которым звезды стали выплачивать по 50 тысяч рублей в месяц. «Ремонт растянулся еще на год, так как эти товарищи работали не быстрее предыдущих. Всех уволили». Третьими были недобросовестные плиточники, которые бросили незавершенную работу и исчезли.

«Сейчас трудится уже четвертая по счету бригада, – говорит Волкова. – Но мы близки к финалу. Надеюсь, что в сентябре заедем».

