 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Екатерину Волкову обманули на полмиллиона


0 0

Актриса Екатерина Волкова еще не скоро сможет наслаждаться загородным отдыхом в собственном доме. Звезду обманули рабочие, и их недобросовестность вылилась в огромные финансовые потери.

 

К ремонту загородного дома звезда сериала «Воронины» и ее супруг Андрей Карпов приступили 2 года назад. Первая бригада сделала свою работу настолько некачественно, что пришлось все переделывать. Однако и другие рабочие не справились. Сейчас в доме трудится уже четвертая бригада, но актриса и ее супруг, наученные горьким опытом, установили камеры в комнатах, пишет Starhit.

«Из-за плотного графика мы не всегда могли контролировать происходящее, – говорит Екатерина. – А ребятки работали вполсилы. Однажды мы приехали, а они балбесничают… Терпение лопнуло. Сделали выговор, психанули и разогнали их».

Через месяц были наняты другие специалисты, которым звезды стали выплачивать по 50 тысяч рублей в месяц. «Ремонт растянулся еще на год, так как эти товарищи работали не быстрее предыдущих. Всех уволили». Третьими были недобросовестные плиточники, которые бросили незавершенную работу и исчезли.

«Сейчас трудится уже четвертая по счету бригада, – говорит Волкова. – Но мы близки к финалу. Надеюсь, что в сентябре заедем».
 



0 Не нравится 0 Нравится 24.08.2017 Теги: Екатерина Волкова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору