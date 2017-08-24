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Чистяков отменил концерты в России из-за ареста Серебренникова


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Фанаты лидера питерской рок-группы «Ноль» в печали. Федор Чистяков сообщил, что гастроли в России отменяются. Музыкант, проживающий в США, назвал причиной арест режиссера Серебренникова.

 

Ранее Чистяков был настроен решительно приехать в Россию, объясняя это тем, что у него есть обязательства перед промоутерами и зрителями. Однако узнав об аресте режиссера, Чистяков резко изменил свои планы, пишет Newsru.com.

«В конце концов, я элементарно опасаюсь. Я нахожусь в категории риска. Есть объективные причины. Находясь на противоположной стороне земного шара, я испытываю стресс, не сплю ночами и не могу работать днем, потому что переживаю из-за предстоящего тура в "ад"», - написал музыкант.

Ранее Федор Чистяков заявлял, что он не вернется на родину и будет жить в США, поскольку этой весной в России решением Верховного суда запретили «Свидетелей Иеговы». Мужчина является членом религиозной организации с 1994 года.

Напомним, режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников был задержан на днях. Мужчина обвиняется в хищениях. Как сообщается на сайте СК, деятель искусства стал организатором хищения 68 млн рублей, которые были выделены ранее на реализацию проекта «Платформа».



0 Не нравится 0 Нравится 24.08.2017 Теги: Федор Чистяков концерты Кирилл Серебренников

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