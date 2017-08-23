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Равшана Куркова беременна?


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Она считается неординарной актрисой. Равшана Куркова любит нестандартное кино и работу в театре, но ее личная жизнь всегда была загадкой. Актриса редко когда рассказывает о себе. Однако светских обозревателей это не останавливает, они нашли причину столь быстрого брака актрисы.

Представителям СМИ давно не дает покоя свадьба актрисы. Поскольку знаменитость старше мужчины на 10 лет, они строят разные предположения, почему такой неравный брак имел место. И главная зацепка – брак был оформлен, поскольку актриса ждет ребенка, пишут Dni.ru.

О том, что 37-летняя Равшана вышла замуж за 27-летнего актера Станислава Румянцева, информация появилась относительно недавно. Внимательные поклонники заметили золотое кольцо на безымянном пальце правой руки.

Актеры вместе работали над спектаклем «Черный русский» летом 2016 года, репетиции настолько сблизили артистов, что они стали встречаться и вне сцены. Влюбленные не подтверждают официально свой статус, однако от коллег и фанатов правду не скрыть.

Коллеги по сцене утверждают, что столь быстрое замужество не свойственно Равшане, она трижды была в браке и никогда не торопилась с официальным оформлением отношений. Поэтому и появилось предположение, что беременность актрисы могла стать решающим фактором.

Напомним, в свое время Равшана и ее супруг Артем Ткаченко считались едва ли не самой красивой парой, но в 2008 году молодые люди расстались. После актрисе приписывали романы с модным фотографом Дмитрием Исхаковым и генеральным директором «Главкино» Ильей Бачуриным.
 



0 Не нравится 1 Нравится 23.08.2017 Теги: равшана куркова

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