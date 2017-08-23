Комедия с Мэрилин Монро признана лучшей

Какая же комедия всех времен завоевала сердца людей? Как показал опрос, проведенный Би-би-си среди критиков, фильм «В джазе только девушки» можно считать лучшим в мировом кинематографе.

Фильм был снят в 1959 году Билли Уайлдером (Billy Wilder), в нем сыграли такие звезды, как Мэрилин Монро (Marilyn Monroe), Джек Леммон (Jack Lemmon) и Тони Кертис (Tony Curtis). Это фильм о переодевшихся женщинами музыкантах. Картина пользуется популярностью до сих пор. Фильм «В джазе только девушки» остается одним из самых упоминаемых и цитируемых, пишет Lenta.ru.

На третьем месте в рейтинге популярности – картина «Энни Холл» Вуди Аллена (Woody Allen), на втором - «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» режиссера Стэнли Кубрика (Stanley Kubrick).

В опросе участвовало 253 критика из 52 стран. В первой десятке из сотни лучших комедий оказались такие фильмы, как «Генерал», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Утиный суп» и «День сурка».