Гвинет Пэлтроу снова станет подругой Тони Старка
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Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) не забывает про свою любовь к Тони Старку. Она вернется к роли Пеппер Поттс в новой картине «Мстители: Война бесконечности». Об этом сообщил «ее возлюбленный».
Как стало известно, во вторник, 22 августа, 44-летняя актриса провела весело время со своим «железным человеком» Робертом Дауни-младшим (Robert John Downey Jr.) и Джоном Фавро (Jon Favreau). Звезды гуляли в парке Пидмонт в Атланте, штат Джорджия.
"Infinity Trinity ... #infinitywar 📸and street cred @jimmy_rich represent @marvelstudios and @therealstanlee" - подписал Роберт фотографию в Instagram. Тем самым он презентовал выход новой картины Marvel «Мстители: Война бесконечности», выход которой запланирован в 2018 году, а также намекнул, что их вечная троица будет сражаться в бесконечной войне.
Гвинет возвращалась к роли Пеппер в недавнем фильме «Человек-паук: Возвращение домой», также ее можно увидеть в первых «Мстителях» 2012 года. Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу заявляла, что решила взять паузу и отказаться на время от работы.
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