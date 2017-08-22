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Меган Фокс благодарит мужа за хорошие гены


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Актриса Меган Фокс (Megan Fox) решила сделать милый комплимент своему мужу, поблагодарив в Insta Брайана Остина Грина (Brian Austin Green) за то, что он наградил их детей хорошей генетикой. Звезда уверена, что красивая внешность ее деток – заслуга актера.

Звезда фильмов о черепашках-ниндзя, которой исполнился 31 год, поблагодарила своего 44-летнего мужа за то, что у их детей великолепная внешность. «Спасибо тебе за то, что дал свою ДНК для воплощения нашей мечты о собственной колонии подростковых идолов», - написала Меган в Instagram.

Она также разместила старое фото Брайана со съемок в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» с типичной прической девяностых и серьгой в ухе.

Напомним, у Меган и Брайана трое сыновей - четырехлетний Ной, трехлетний Бодхи и годовалый Джорни. Пара начала встречаться в 2004 году и поженилась в 2010. В 2015 появились слухи о том, что они расстаются, но им удалось преодолеть трудности.

Ранее в окружении звезды уверяли, что у супругов по-прежнему нет идиллии, поскольку Меган не уверена в чувствах Брайана и не хочет снова называть его мужем.

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0 Не нравится 0 Нравится 22.08.2017 Теги: Меган Фокс Брайан Остин Грин

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