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Юлия Савичева родила первенца


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Певицу можно поздравить. Недавно Юлия Савичева родила дочку. Роды проходили в Португалии. О пополнении в семье Савичевой и Александра Аршинова, ее супруга, сообщил продюсер Максим Фадеев.

Отмечается, что у певицы появилась очаровательная дочурка. Поклонники поздравляют артистку и желают ребенку всего наилучшего, пишет Starhit. Спешат с поздравлениями и звездные коллеги.

Фадеев записал короткое видеообращение: «Всем привет! Пришло время открыться. Хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У Юли Савичевой родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты, у нас Юля "рожала" каждый месяц».

Стоит отметить, что ранее журналисты действительно часто публиковали новости о том, что Юлия Савичева родила малыша, однако слухи оставались слухами. На прошлой неделе в Сети снова появилась информация о том, что Савичева стала мамой. Фадеев в ответ пообещал прессе сразу поделиться радостным событием, если оно случится. Слово он сдержал.

Напомним, что Юлия Савичева и Александр Аршинов познакомились, когда певице было всего 16 лет. Пара стала официально семьей в 2014 году. Юлия еще тогда говорила о том, что они мечтают о детях.
 



0 Не нравится 0 Нравится 22.08.2017 Теги: Юлия Савичева

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