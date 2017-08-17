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Пресняков не желает быть «мажорным идиотом»


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В прошлом месяце в Подмосковье прошла звездная «свадьба года». Бракосочетание Никиты Преснякова и Алены Красновой было единодушно признано самым великолепным в 2017 году. Но теперь Никита неожиданно возмутился.

Невеста и жених блистали на торжестве в шикарных туалетах, они исполнили необычный и незабываемый танец. Поздравляли молодых самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса во главе с Примадонной. И «горько» кричали около 200 гостей.

Однако теперь Никита Пресняков заявил, что в прессе не совсем правильно указаны некоторые детали.

По словам молодого музыканта, он и его супруга согласились на сотрудничество с изданием Starhit, и, по условиям договора, издание освещало торжество и при этом оплачивало все расходы на бракосочетание. В статьях журнала указывается, что свадьба обошлась в 25 миллионов рублей. Но Пресняков уверяет, что сумма сильно преувеличена. «Не было с нашей стороны потрачено таких сумм, а журналу просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки», — заявил Никита.

Представители издания, главным редактором которого выступает Андрей Малахов, пока воздерживаются от комментариев.

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0 Не нравится 0 Нравится 17.08.2017 Теги: Никита Пресняков

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