Хмельницкая подружилась с женой экс-супруга

Можно ли поддерживать хорошие отношения с женой бывшего супруга? Порой не только можно, но и нужно. Такой тактики придерживается Алена Хмельницкая. И судя по проектам актрисы, тактику можно назвать выигрышной.

В прошлом году Алена и нынешняя супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян удивили публику, опубликовав совместные снимки с семейного праздника. И на этом дамы не остановились. Тигран пригласил бывшую жену на съемки нового сериала «Актриса». Причем автором сценария стала Маргарита Симоньян.

По информации Hello!, в проекте также снимались Юрий Стоянов, Владимир Меньшов, Валентин Самохин, Катерина Шпица, Владимир Капустин и другие известные актеры. Съемки сериала в жанре «психологический триллер» недавно завершились в городе Истра. «Я всегда оцениваю потенциал проекта именно по сценарию, а увидев этот, не раздумывая согласилась. Жанр проекта очень необычный, надо сказать, что я ни в чем подобном прежде не снималась», - цитирует Hello! Катерину Шпицу, сыгравшую главную роль.

Сериал в скором времени будет представлен на НТВ.

Ранее мы писали:

Алена Хмельницкая не любит сериалы. Артистку не привлекают проекты, сниматься в которых сложно, а качество сценария часто оставляет желать лучшего.

Алена Хмельницкая любит экстремальный спорт. Звезда с удовольствием катается на мотоцикле, стреляет в тире, любит полетать на параплане во время отдыха.