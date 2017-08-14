 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шэрон Стоун сменила имидж


2 0

Голливудская звезда Шэрон Стоун (Sharon Stone) знает, как бороться с увяданием. В свои 59 лет актриса сохранила прекрасную фигуру и до сих пор не обращалась к пластическим хирургам с просьбой о подтяжке. Пока Шэрон удается выглядеть молодо без особых жертв. Ну разве что прическу время от времени сменит.

 

На выходных Стоун побывала на концерте Эда Ширана (Ed Sheeran) в Лос-Анджелесе. Актриса появилась в стильном черном брючном костюме и с задорной стрижкой «пикси». Поклонники в восторге. По мнению модных обозревателей, если всего пару месяцев назад Стоун была прекрасна в образе зрелой леди, то сейчас звезда выглядит максимум на сорок лет.

  • На одном из мероприятий в мае 2017 года
  • На одном из мероприятий в мае 2017 года
  • На одном из мероприятий в мае 2017 года
  • На одном из мероприятий в мае 2017 года
  • На одном из мероприятий в мае 2017 года
  • На одном из мероприятий в мае 2017 года
  • На одном из мероприятий в мае 2017 года
 
 
 

Между прочим, недавно в интервью Entertainment Tonight Стоун заявила, что вовсе не считает себя суперженщиной. «Мне кажется, многие удивлены тем, что в 60 лет можно прекрасно выглядеть. Но я всегда любила хорошие шутки. Я изящна от природы и порой думаю, что окружающие поражены тем, что в моем возрасте пора становиться развалиной, но я этого не делаю», - рассуждала звезда.

По словам актрисы, она не делает что-то особенное для поддержания формы. «Здоровое питание, мне нравится спорт, я стараюсь прислушиваться к своему телу. И я уверена - сексуальность необязательно уходит с возрастом».

Ранее мы писали:

Шэрон Стоун провела экстремальную съемку. Звезда решилась на опасный эксперимент.

Шэрон Стоун показала отличную форму. Актрисе удается сохранять хорошую фигуру и озорной блеск в глазах. 

Шэрон Стоун раскрыла секрет популярности. Звезда объяснила, как бороться с эйджизмом.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 14.08.2017 Теги: Шэрон Стоун

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору