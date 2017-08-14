Шэрон Стоун сменила имидж

Голливудская звезда Шэрон Стоун (Sharon Stone) знает, как бороться с увяданием. В свои 59 лет актриса сохранила прекрасную фигуру и до сих пор не обращалась к пластическим хирургам с просьбой о подтяжке. Пока Шэрон удается выглядеть молодо без особых жертв. Ну разве что прическу время от времени сменит.

Публикация от Coco Perez (@cocoperezinsta) Авг 13 2017 в 8:00 PDT

На выходных Стоун побывала на концерте Эда Ширана (Ed Sheeran) в Лос-Анджелесе. Актриса появилась в стильном черном брючном костюме и с задорной стрижкой «пикси». Поклонники в восторге. По мнению модных обозревателей, если всего пару месяцев назад Стоун была прекрасна в образе зрелой леди, то сейчас звезда выглядит максимум на сорок лет.















Между прочим, недавно в интервью Entertainment Tonight Стоун заявила, что вовсе не считает себя суперженщиной. «Мне кажется, многие удивлены тем, что в 60 лет можно прекрасно выглядеть. Но я всегда любила хорошие шутки. Я изящна от природы и порой думаю, что окружающие поражены тем, что в моем возрасте пора становиться развалиной, но я этого не делаю», - рассуждала звезда.

По словам актрисы, она не делает что-то особенное для поддержания формы. «Здоровое питание, мне нравится спорт, я стараюсь прислушиваться к своему телу. И я уверена - сексуальность необязательно уходит с возрастом».

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Источник фото: Globallookpress.com