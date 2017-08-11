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Надежде Грановской нравится зрелость


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Большинство женщин старается выглядеть моложе своего возраста. Некоторые категорически отказываются стареть и прибегают к всевозможным способам остановить увядание. А Надежда Грановская относится к возрасту спокойно. Ей даже нравится быть зрелой дамой.

Как рассказала Надежда в новом интервью, она не из тех, кто пытается быть постоянно молодой.

«Я бы никогда себя не мерила по земному возрасту и никогда бы об этом не задумывалась, — рассуждает артистка в беседе с журналистом издания "7 Дней". — Но всеми этими разговорами мне постоянно напоминают про мои 35 лет. Да, я видела: некоторые пишут: «Ей больше, она просто паспорт поменяла…» Это смешно, но в чем-то я с этими людьми соглашусь. Дело в том, что я действительно никогда себя не чувствовала девчонкой».

По словам Грановской, она с детства обожала слушать разговоры взрослых. И ей хотелось считать себя взрослой. «Даже теперь мои родственные души, мои настоящие подруги — это женщины значительно старше меня. И у меня с ними больше общего, чем с ровесницами. Так что люди, которые не верят, что мне 35 лет, скорее всего, считывают мое внутреннее состояние. Как в песне поется: «...а душе моей тысяча лет...» Я совершенно точно могу сказать это о себе».

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1 Не нравится 0 Нравится 11.08.2017 Теги: Надежда Грановская

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