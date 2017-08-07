Шарапова опубликовала смелый снимок

Известная ведущая Арина Шарапова в тренде. 56-летняя дама собственным примером показывает - после 50 лет можно и нужно хорошо выглядеть даже без макияжа. На выходных Арина опубликовала снимок, сделанный на отдыхе.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Авг 5 2017 в 10:42 PDT

На фото Шарапова без макияжа на фоне моря, и выглядит ведущая свежо и моложаво. «Доброе утро из сногсшибательной Юрмалы. Я выросла здесь, но не была многие годы... Здесь чудесно», - написала дама.

Ранее Шарапова не раз говорила, что не является поклонницей пластической хирургии. Телезвезда также не признает ботокс, но ей очень нравится процедура мезотерапии, и курсы омоложения кожи Арина проходит регулярно.

Шарапова также старается следить за рационом питания и не позволяет себе увлекаться десертами. Весной ведущая совершила подвиг - похудела более чем на 10 кг. «Моя любимая подруга Арина Шарапова похудела! На 11 килограммов! Ей было трудно! Но она справилась! Аришка, я тобой горжусь!» – писала в соцсетях коллега звезды, ведущая Елена Малышева.

Кстати, как-то Шарапова обмолвилась о том, что после 50 лет у женщин «открывается второе дыхание» и она совершенно не понимает дам, которые скрывают свой возраст.

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