 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шарапова опубликовала смелый снимок


1 0

Известная ведущая Арина Шарапова в тренде. 56-летняя дама собственным примером показывает - после 50 лет можно и нужно хорошо выглядеть даже без макияжа. На выходных Арина опубликовала снимок, сделанный на отдыхе.

На фото Шарапова без макияжа на фоне моря, и выглядит ведущая свежо и моложаво. «Доброе утро из сногсшибательной Юрмалы. Я выросла здесь, но не была многие годы... Здесь чудесно», - написала дама.

Ранее Шарапова не раз говорила, что не является поклонницей пластической хирургии. Телезвезда также не признает ботокс, но ей очень нравится процедура мезотерапии, и курсы омоложения кожи Арина проходит регулярно.

Шарапова также старается следить за рационом питания и не позволяет себе увлекаться десертами. Весной ведущая совершила подвиг - похудела более чем на 10 кг. «Моя любимая подруга Арина Шарапова похудела! На 11 килограммов! Ей было трудно! Но она справилась! Аришка, я тобой горжусь!» – писала в соцсетях коллега звезды, ведущая Елена Малышева.

Кстати, как-то Шарапова обмолвилась о том, что после 50 лет у женщин «открывается второе дыхание» и она совершенно не понимает дам, которые скрывают свой возраст.

Ранее мы писали:

Александр Васильев: «Лариса Вербицкая — наш ответ голливудским дивам». По мнению Васильева, именно Вербицкая заслуживает звание идеальной женщины на российском телевидении. 

Садальский похвалил Примадонну. Актер в восторге от откровенного ролика с участием Аллы Борисовны.

Пугачева щеголяет в джинсах для подростков. Звезда в прекрасной форме.



0 Не нравится 1 Нравится 07.08.2017 Теги: Арина Шарапова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору