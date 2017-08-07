Илон Маск бросил Эмбер Херд
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Баста. Внезапно закончился один из самых интригующих звездных романов. Звезда Силиконовой долины Илон Маск (Elon Musk) расстался со звездой Голливуда Эмбер Херд (Amber Heard). Эмбер крайне расстроена.
Они встречались на протяжении года. Но только в апреле официально подтвердили отношения. Поговаривали, Эмбер и Илон настроены серьезно и задумались о свадьбе. И вдруг... Маск передумал. Как сообщается, именно миллиардер стал инициатором разрыва.
По словам инсайдеров, Маску не нравилось поведение подруги. Кроме того, Эмбер позволила себе некоторые «выходки», которые Илон расценил как манипуляции. Маск не намерен был это терпеть, о чем сразу и сообщил. Сейчас бизнесмен находится в Лос-Анджелесе, а актриса занята на съемках фильма «Аквамен» в Австралии.
Напомним, основателя Tesla называют человеком с непростым характером. Сам Маск считает себя трудоголиком и парнем с сильной волей. Он готов работать сутками без сна - это его привычный режим. А без напряженного труда Илон чувствует себя не в своей тарелке и, по слухам, даже худеет. В среднем Маск работает по 80—90 часов в неделю. Той же сумасшедшей работоспособности и отдачи основатель Tesla требует от своих сотрудников. И когда речь идет о производительности и продуктивности, Илон ничего не хочет слышать.
Некоторые считают его бездушным монстром - неким олицетворением капиталистического хищника на крайней стадии эволюции.
Ранее мы писали:
Эмбер Херд нашла замену Деппу? Актриса слишком много времени проводит в обществе Илона Маска.
Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии.
Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов.
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Обсуждение 15
Лучшие комментарии
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гл. шкафСмешно-не смешно, а он получил, что нужно ему. Но она не получила что нужно ей:)))))
07.08.17 13:05 Контекст комментария
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KoshkaДевчонки, что делается! Свободен! Пляшущего миллионера заняли, самого красивого зэка тоже, надо спешить, пока и этого не взяли.
07.08.17 10:24 Контекст комментария
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СмешноНе ей выбирать, она обыкновенная профурсетка, не особо талантливая, смазливая, но далеко не самая красивая, да и интеллектом, видимо, не блещет А Маск - умный мужик, наверное, сразу видел, на что дамочка нацелилась. Не удивлюсь, если он с ней играл, как кошка с мышью, с самого начала зная, что в определённый момент даст ей волшебный пендель. Отомстил, так сказать, за Деппа.
07.08.17 13:22 Контекст комментария
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KoshkaОтказываетесь? Заберут Боня с Бузовой.
07.08.17 13:52 Контекст комментария
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гл. шкафЗначит он понял (или знал), что она голддиггерша обыкновенная. Скорее всего малого интеллекта, никакая актрисулька со смазливой мордашкой, таких легион.Попользовался и бросил)
07.08.17 11:14 Контекст комментария
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лакину изначально эта была странная пара очень, не думаю, что ему нужна просто женщина-приз, как эмбер) он не от этого получает свой кайф. но девушка конечно не пропадет, хороша, знаменита, молода еще, фсе будет) ей бы какую публичную персону, политика какого что ли, чтобы рядом собой украшала и улыбалась иногда с загадочным видом) мне так видится
07.08.17 13:31
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Marana VilniusДубль-2, как с Деппом, не прошёл. Чувак оказался понятливее и наверняка лучше следит за сохранностью своих миллионов. Буду очень удивлена, если кто-то вообще ещё клюнет на её наживку. Не знаю, как насчёт злорадного смеха, но удовлетворение от восторжествовавшей справедливости эта новость вызвала. "Бедняжка" Эмбер наверняка уже составила список того, что она оттяпает у очередной жертвы, и тут такой облом.
07.08.17 13:18
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ПрелестьЗначит, её требования были неподъёмные для него.
07.08.17 10:37
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гл. шкафЗначит он понял (или знал), что она голддиггерша обыкновенная. Скорее всего малого интеллекта, никакая актрисулька со смазливой мордашкой, таких легион.Попользовался и бросил)
07.08.17 11:14
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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гл. шкафСмешно-не смешно, а он получил, что нужно ему. Но она не получила что нужно ей:)))))
07.08.17 13:05
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СмешноНе ей выбирать, она обыкновенная профурсетка, не особо талантливая, смазливая, но далеко не самая красивая, да и интеллектом, видимо, не блещет А Маск - умный мужик, наверное, сразу видел, на что дамочка нацелилась. Не удивлюсь, если он с ней играл, как кошка с мышью, с самого начала зная, что в определённый момент даст ей волшебный пендель. Отомстил, так сказать, за Деппа.
07.08.17 13:22
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Micha PiterСейчас начнет прыгать, как многие, по миллионерским кроватям, а вдруг кто клюнет... Ну или Джонни сжалится и снова воспылет к ней :)))))
07.08.17 13:02
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Micha PiterЭта новость вызывает только злорадный смех :)))))
07.08.17 10:33
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KoshkaДевчонки, что делается! Свободен! Пляшущего миллионера заняли, самого красивого зэка тоже, надо спешить, пока и этого не взяли.
07.08.17 10:24
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Да идёт он лесом, этот трудоголик. Ни секса, ни внимания... Что потом, тренера по фитнесу в раздевалке на его деньги соблазнять?
07.08.17 11:29
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Абрамович разводится, так что у вас есть шанс))
07.08.17 15:12
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