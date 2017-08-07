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Илон Маск бросил Эмбер Херд


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Баста. Внезапно закончился один из самых интригующих звездных романов. Звезда Силиконовой долины Илон Маск (Elon Musk) расстался со звездой Голливуда Эмбер Херд (Amber Heard). Эмбер крайне расстроена.

Они встречались на протяжении года. Но только в апреле официально подтвердили отношения. Поговаривали, Эмбер и Илон настроены серьезно и задумались о свадьбе. И вдруг... Маск передумал. Как сообщается, именно миллиардер стал инициатором разрыва.

По словам инсайдеров, Маску не нравилось поведение подруги. Кроме того, Эмбер позволила себе некоторые «выходки», которые Илон расценил как манипуляции. Маск не намерен был это терпеть, о чем сразу и сообщил. Сейчас бизнесмен находится в Лос-Анджелесе, а актриса занята на съемках фильма «Аквамен» в Австралии.

Напомним, основателя Tesla называют человеком с непростым характером. Сам Маск считает себя трудоголиком и парнем с сильной волей. Он готов работать сутками без сна - это его привычный режим. А без напряженного труда Илон чувствует себя не в своей тарелке и, по слухам, даже худеет. В среднем Маск работает по 80—90 часов в неделю. Той же сумасшедшей работоспособности и отдачи основатель Tesla требует от своих сотрудников. И когда речь идет о производительности и продуктивности, Илон ничего не хочет слышать.

Некоторые считают его бездушным монстром - неким олицетворением капиталистического хищника на крайней стадии эволюции.

Ранее мы писали:

Эмбер Херд нашла замену Деппу? Актриса слишком много времени проводит в обществе Илона Маска.

Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии. 

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 



0 Не нравится 2 Нравится 07.08.2017 Теги: Эмбер Херд

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