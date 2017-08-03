Надежда Грановская увлеклась дизайном

Надежда Грановская до сих пор известна как самая шикарная брюнетка «ВИА Гры». Но, похоже, сама певица о карьере в популярном трио сейчас почти не вспоминает. У звезды несколько собственных проектов, хотя на первом месте, конечно же, семья.

Сейчас Надежда растит трех детей, работает над театральными постановками и выпускает линию модной одежды. И не только линию. Грановская стала приглашенным редактором журнала Hello! и заявила, что теперь она и дизайнер интерьера.

«Я занимаюсь дизайном женской одежды, но мало кто знает, что еще я дизайнер интерьеров и декоратор. Когда люди впервые заходят ко мне в "Творческую мастерскую Meiher by Meiher", им кажется, что они попадают в музей декора. Пространство в стиле "лофт" украшено надписями на стенах - строчками из стихотворений, посреди зала стоит "дерево", созданное из частей манекенов - женских ног, из мебели - старинный диван, которому 100 лет, и винтажная пишущая машинка».

Надежда настолько увлечена дизайном, что даже утренний кофе пьет исключительно из особой чашки необычного дизайна. «У меня таких одинаковых чашек четыре, и одна из них всегда путешествует со мной и на гастролях, и на отдыхе».

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