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Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой


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Она мечтала выступить на Олимпиаде в Рио. Но увы... Однако Елена Исинбаева не отчаивается. Теперь в ее жизни наступил новый период. Ведь самое главное для Елены - семья.

Сегодня Тина Канделаки раскрыла маленький секрет олимпийской чемпионки. «Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина и его супруги Галии! Поздравляем. Второго ждет и Лена Исинбаева!» - написала звезда в социальных сетях.

Сама спортсменка пока не спешит с комментариями. Сейчас Елена растит трехлетнюю дочь Еву. Отцом девочки стал копьеметатель Никита Петинов, пара сочеталась браком в декабре 2014 года.

Исинбаева не раз говорила, что рождение дочери резко изменило ее жизнь. «Мне хотелось назвать дочку, как говорит муж, неадекватными именами. Олимпия, в честь олимпиад. Или Дельфина, потому что я очень люблю дельфинов. Но Никита сказал, что будет Ева. И я согласилась! Кстати, Ева внешне – копия мужа. Друзья мне говорят: «Лена, ты не обижайся, но твоего тут ничего нет». Я не обижаюсь. Ведь характер у Евы мой. Взрывной! На месте мы не сидим».

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0 Не нравится 2 Нравится 31.07.2017 Теги: Елена Исинбаева

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