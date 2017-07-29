Олеся Судзиловская о правильной диете

Олеся Судзиловская знает, как выглядеть шикарной женщиной. И накануне решила поделиться одним из своих секретов. По убеждению актрисы, чтобы быть красивой, следует грамотно планировать свой рацион и не забывать о фруктах.

«По просьбам, начинаю отвечать на часто поступающие вопросы, делюсь впечатлениями только о том, что попробовала сама. По вопросу о диетах: больше фруктов (в первую половину дня) и овощей (простой огурец можно и поздно вечером). Для перекусов в течение дня (приемов пищи должно быть 5) Вам понадобятся сухофрукты и орехи, содержащие так необходимые масла и жиры», - написала в Insta Судзиловская.

Напомним, в прошлом году актриса родила второго сына и довольно быстро восстановила форму. 43-летняя звезда занималась фитнесом чуть ли не до самых родов и вернулась к тренировкам, как только позволили медики. «Плавание и ходьба. Вернулась к занятиям через месяц после события. Массаж раз в неделю. Форму необходимо поддерживать. А еще помню сакраментальную фразу: "Есть сегодня не будем - только пиццу и пасту!"».

В итоге летом Судзиловская уже могла похвастаться подтянутой фигурой в бикини.

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