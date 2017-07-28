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Пугачеву упрекнули в дурном вкусе


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Вчера в Подмосковье прошла «свадьба года» - бракосочетание Никиты Преснякова и Алены Красновой. На торжество собрался практически весь звездный бомонд, но самой яркой была, конечно же, Алла Пугачева. И без дискуссий по поводу наряда Примадонны не обошлось.

 

На свадьбу внука Алла Борисовна приехала в сопровождении Максима Галкина. Примадонна блистала в эффектном белом платье с отделкой кружевом и белых ботильонах. Выглядела дива прекрасно. Однако многие раскритиковали выбор платья.

 

Пользователи Insta вовсю судачат о наряде звезды: «Платье красивое! Ей очень к лицу, но не к месту... (( Прабабушке ли не знать, каким цветом нельзя скандировать не на своей свадьбе», «И кто тут невеста?)) Платье оч. красивое», «На свадьбах считается дурным тоном надевать белое. Это привилегия невесты. Но мадам Пугачева, предположительно, захотела тем самым показать, что она не менее важна, чем невеста. Амбиции налицо», «Элегантная женщина со вкусом никогда не придет на чужую свадьбу в белом платье. Этикет дамочке не знаком. Да и вообще: "молодая была уже не молода, но отчаянно молодилась"».

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    Рисунок
    Платье Пугачевой...

Ранее мы писали:

Пресняков исполнил потрясающий танец на свадьбе. Молодожены парили от счастья. Буквально.

Садальский похвалил Примадонну. Актер в восторге от откровенного ролика с участием Аллы Борисовны.

Пугачева щеголяет в джинсах для подростков. Звезда в прекрасной форме



1 Не нравится 0 Нравится 28.07.2017 Теги: Алла Пугачева

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