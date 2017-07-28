Пугачеву упрекнули в дурном вкусе

Вчера в Подмосковье прошла «свадьба года» - бракосочетание Никиты Преснякова и Алены Красновой. На торжество собрался практически весь звездный бомонд, но самой яркой была, конечно же, Алла Пугачева. И без дискуссий по поводу наряда Примадонны не обошлось.

Публикация от Фан-аккаунт Аллы Пугачевой ❤ (@prima_alla_pugacheva_) Июл 27 2017 в 11:08 PDT

На свадьбу внука Алла Борисовна приехала в сопровождении Максима Галкина. Примадонна блистала в эффектном белом платье с отделкой кружевом и белых ботильонах. Выглядела дива прекрасно. Однако многие раскритиковали выбор платья.

Публикация от ❤Allusya❤ (@_alla_koroleva) Июл 28 2017 в 2:47 PDT

Пользователи Insta вовсю судачат о наряде звезды: «Платье красивое! Ей очень к лицу, но не к месту... (( Прабабушке ли не знать, каким цветом нельзя скандировать не на своей свадьбе», «И кто тут невеста?)) Платье оч. красивое», «На свадьбах считается дурным тоном надевать белое. Это привилегия невесты. Но мадам Пугачева, предположительно, захотела тем самым показать, что она не менее важна, чем невеста. Амбиции налицо», «Элегантная женщина со вкусом никогда не придет на чужую свадьбу в белом платье. Этикет дамочке не знаком. Да и вообще: "молодая была уже не молода, но отчаянно молодилась"».

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