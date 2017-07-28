Пресняков исполнил потрясающий танец на свадьбе

Свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой не зря называли «свадьбой года». Торжество было не просто роскошным, но весьма необычным. И особенно поразил танец молодоженов. Пара буквально парила.

Публикация от А.Пугачева💋 К.Орбакайте💋 (@pugachevaorbakaite) Июл 27 2017 в 7:58 PDT

Бракосочетание прошло в Барвихе. На торжество съехалось множество звездных персон, начиная с Примадонны и заканчивая Филиппом Киркоровым. Банкетный зал был украшен пионами, атмосфера сложилась замечательная. Никакого пафоса. По словам Владимира Преснякова, на свадьбе «плакали все и желали счастья».

Ранее уже сообщалось о том, что жених и невеста готовят необычный танец. Это был не просто танец, а великолепный перформанс - пара взлетела на лонжах и продемонстрировала эффектные трюки.

Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) Июл 27 2017 в 9:19 PDT

Напомним, молодые люди встречались более двух лет. По словам Никиты, Алену он обожает. Правда, девушка не любит посещать звездные мероприятия, но время от времени идет на уступки любимому.

«Аленка нейтрально относится ко всем этим мероприятиям, и я не тащу ее, мол, вывел в свет! — рассказывал Пресняков. — Просто я не могу без нее, у нас настолько сильная связь, что я, например, еду в Питер и мне уже без нее грустно. Она не хочет и не любит эти камеры и светиться — ей это не нужно. Главное то, что она рядом со мной, — нас это очень связывает. Она значит для меня все на этом свете».

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