Бейонсе наняла шесть нянь
1 0
Певица Бейонсе (Beyonce) старается соблюдать принцип «все лучшее - детям». И когда речь идет о наследниках, ограничение расходов считает совершенно неуместным. Как выяснили таблоиды, звезда наняла шесть нянь для малышей Руми (Rumi) и Сира (Sir). И оплата труда нянь впечатляющая.
Каждая няня будет получать 100 тысяч долларов в год. По данным издания OK!, знаменитая певица рассудила, что ей необходима помощь круглосуточно, поэтому каждая няня будет трудиться 8 часов в день. Соответственно, три няни будут ухаживать за малышкой Руми, три - за малышом Сиром. Кстати, за пятилетней Блю Айви присматривают две няни.
Таким образом, в доме звезды будет в общей сложности восемь нянь. Поэтому Бейонсе и ее супруг Джей-Зи (Jay Z) спешат оформить сделку по покупке огромного роскошного особняка в Лос-Анджелесе, где места хватит всем. По данным СМИ, особняк стоимостью 130 миллионов долларов расположен в Бель-Эйр.
Напомним, на прошлой неделе звезда опубликовала трогательный семейный снимок с сыном и дочерью. Ранее сообщалось, что малыши родились на свет раньше времени и некоторое время находились в клинике под контролем медиков.
Ранее мы писали:
Бейонсе тайно родила двойню. Сразу несколько авторитетных светских изданий сообщили о пополнении в семье королевы R'n'B.
Бейонсе перевоплотилась в Мэрилин Монро. Необычная фотосессия артистки.Бейонсе ходит босиком по Италии. Звезда поражает окружающих своей красотой и пышными формами.
Читайте также
Обсуждение 18
Лучшие комментарии
-
лакине протолкнешься ))))))))))))) ага, малометражка-хрущевка у Бейонсе))
27.07.17 13:47 Контекст комментария
-
Да ладно вам подругу "жалеть" )) Захочет - одна останется , захочет и газон сама покосит ))) А для управления персоналом у них есть специально обученные управляющие.
27.07.17 16:46 Контекст комментария
-
лакибежняжки)
27.07.17 16:17 Контекст комментария
-
Ася, вы что реально обижаетесь ?)) Это же форум , здесь , когда выставляешь своё мнение , то будь готов к тому, что его обсудят. Кто-то возразит , кто-то согласится.
27.07.17 17:29 Контекст комментария
-
Ну и живут они не в соседних с хозяевами комнатах , отдельные строения у них . По дому не бродят ни садовники , ни шофер , сказки какие-то.
27.07.17 16:48 Контекст комментария
-
ПрелестьРазумные меры. Няни всегда должны меняться. Хорошо высыпаться. И ребёнок ни к кому не должен привызываться. Может они всего по 2-4 часа в день будут работать. И специализации разные.
28.07.17 00:00
-
Micha PiterКак же мы своих растим без армии нянь....
27.07.17 14:01
-
Micha PiterКак же мы своих растим без армии нянь.... А потом скандалы у каждой второй звезды - романы с нянями
27.07.17 14:01
-
АсяВот куча народу дома...и не проталкнешся...Имена бы всех запомнить и чтоб не сорились...И вся эта толпа круглосуточно топчется дома....
27.07.17 12:32
-
лакине протолкнешься ))))))))))))) ага, малометражка-хрущевка у Бейонсе))
27.07.17 13:47
-
С языка сняла )) Прям толкаться будут все в одном туалете и кухне 5 кв м )))
27.07.17 14:47
-
АсяУ меня подруга живет с кучей прислуги на огромной вилле... Там повара, прислуга , садовники шофер....вот и не протолкнуться....все время кто то рядом...такое вречатление. что одной вообще нелвозможно побыть...Я там иногда в гостях...устаю от кучи какого то народа вокруг. Отдых только дома с семьей... Очень приятно, что никто не подносит кофе и постоянно не раскладывает шкаф или стрижет газон....Ими же еще и управлять надо. Кто куда и зачем...Планинг с утра....
27.07.17 15:11
-
лакибежняжки)
27.07.17 16:17
-
Да ладно вам подругу "жалеть" )) Захочет - одна останется , захочет и газон сама покосит ))) А для управления персоналом у них есть специально обученные управляющие.
27.07.17 16:46
-
Ну и живут они не в соседних с хозяевами комнатах , отдельные строения у них . По дому не бродят ни садовники , ни шофер , сказки какие-то.
27.07.17 16:48
-
АсяУ кого как.У кого дома живут у кого в домике отдельно, а кого и вообще приходящие...Чувствуетмя Вы в теме.
27.07.17 17:11
-
Да я просто о том, что если люди могут себе позволить доп персонал в доме содержать , и их устраивает наличие этих людей в доме, то видимо им хорошо именно так ? У меня постоянной прислуги нет ))) Есть женщина-помощница , которая приходит раз в неделю делать уборку , помыть окна и т.д. и на даче есть приходящая семейная пара узбеков, которые занимаются огородными делами.
27.07.17 17:20
-
Ася МонакоИ вообще, мы Бионсе обсуждает.Я высказала мое мнение по поводу заметки.А вы , обе прислали к моему мнению.Я не очень понимаю в чем дело. Еще бы было понятно если бы Бонсе мне бы вдруг ответила).Ажруг читает Клео!)А тут две дамы включились. Причнм на мое мнение.Вы уж извините пожалуйста.Ну что ж наверное вам действительно лучше знать . Не по рангу я вылезла с моим комментом..Не думала Вас обеих как то задеть.Конечно, у вас и опыта в жизни богатых людей больше и знаний что к чему.
27.07.17 17:26
-
-
-
Ася, вы что реально обижаетесь ?)) Это же форум , здесь , когда выставляешь своё мнение , то будь готов к тому, что его обсудят. Кто-то возразит , кто-то согласится.
27.07.17 17:29
-
Ася МонакоЯ не обижаюсь. Я удивляюсь...Вы так самоуверенны в том что отлично знаете жизнь со множеством слуг. Можно подумать, что у Вас просто несколько вил в Голивуде....Мне всегда удивительны люди, которые на смех подымают вещи о которых просто предстваления не имеют...Такой глумливый апломб. Но в принципе-мой косяк. Не надо было вылезать с моим мнением " лохушки" Я с Вашими знаниями просто рядом не стояла).
27.07.17 23:42
-
-
-
-
-
-
доминоНадеюсь, это не тот случай, когда у семи (восьми) нянек дитя без глаза. Счастья детишкам и маме.
27.07.17 12:18