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Бейонсе наняла шесть нянь


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Певица Бейонсе (Beyonce) старается соблюдать принцип «все лучшее - детям». И когда речь идет о наследниках, ограничение расходов считает совершенно неуместным. Как выяснили таблоиды, звезда наняла шесть нянь для малышей Руми (Rumi) и Сира (Sir). И оплата труда нянь впечатляющая.

Каждая няня будет получать 100 тысяч долларов в год. По данным издания OK!, знаменитая певица рассудила, что ей необходима помощь круглосуточно, поэтому каждая няня будет трудиться 8 часов в день. Соответственно, три няни будут ухаживать за малышкой Руми, три - за малышом Сиром. Кстати, за пятилетней Блю Айви присматривают две няни.

Таким образом, в доме звезды будет в общей сложности восемь нянь. Поэтому Бейонсе и ее супруг Джей-Зи (Jay Z) спешат оформить сделку по покупке огромного роскошного особняка в Лос-Анджелесе, где места хватит всем. По данным СМИ, особняк стоимостью 130 миллионов долларов расположен в Бель-Эйр.

Напомним, на прошлой неделе звезда опубликовала трогательный семейный снимок с сыном и дочерью. Ранее сообщалось, что малыши родились на свет раньше времени и некоторое время находились в клинике под контролем медиков.

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0 Не нравится 1 Нравится 27.07.2017 Теги: бейонсе

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