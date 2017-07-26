Роберт Паттинсон о невесте: «Она потрясающая»

Вот уже два года актер Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) встречается с певицей FKA Twigs (в миру: Талия Барнетт). Время от времени пара появляется на звездных мероприятиях и выглядит весьма гармонично. Но о личном молодые люди предпочитают не распространяться. По словам Роберта, ему постоянно приходится проделывать серьезную работу, раздумывая, чем можно поделиться с поклонниками, а что лучше не обсуждать.

По некоторым данным, два года назад актер сделал подруге предложение, и не исключено, что в скором времени влюбленные сыграют свадьбу. Но скорее всего, это будет тайное бракосочетание. Как рассказал Роберт в новом интервью, у него прекрасные отношения с подругой, но это лучше не обсуждать. «Понимаете, видимо, это специфическая черта поклонников "Сумерек". Есть группы, которые обсуждают каждое мое решение в рамках некой теории заговора. Безумие какое-то», - пояснил актер.

«Поэтому, понимаете, я предпочитают защищать личное. И создавать четкие границы», - говорит Паттинсон.

Впрочем, Роб все же не удержался и заявил, что его подруга - девушка «просто потрясающая» и «невероятно талантливая».

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Источник фото: Globallookpress.com