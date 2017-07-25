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Новый фильм бондианы выйдет через два года


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Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer начинает работу над новым, 25 по счету фильмом о приключениях агента 007. Это официально. Уже объявлена дата премьеры картины.

Пока известна только дата премьеры - 8 ноября 2019 года. Ни названия, ни имени режиссера, ни исполнителя главной роли не сообщается. В качестве сценаристов будут работать Нил Первис и Роберт Уэйд, написавшие сценарии четырех предыдущих лент бондианы.

Ранее появились слухи о возвращении Дэниела Крэйга (Daniel Craig). В начале месяца поговаривали, что продюсер Барбара Брокколи уже утвердила Дэниела. Сам Крэйг, снявшийся в четырех картинах, в прошлом году чуть ли не торжественно клялся, что скорее перережет себе вены, чем снова станет спецагентом. Но сейчас актеру не оставили выбора. Основного претендента на роль, Тома Хиддлстона, Брокколи нашла «слишком самодовольным и недостаточно брутальным».

Также сообщалось, что Брокколи планирует пригласить для записи песни к картине британскую певицу Адель (Adele). Как известно, композиция певицы к ленте «007: Координаты "Скайфолл"» была отмечена «Грэмми» и «Золотым глобусом».

Ранее мы писали:

Дэниел Крэйг назван самым обаятельным и привлекательным. Британки обожают исполнителя роли Бонда.

Тому Харди прочат роль Джеймса Бонда. Звезда блокбастера «Безумный Макс: Дорога ярости» всерьез рассматривается как претендент на иконическую роль.

Джиллиан Андерсон представила нового Бонда. Актриса готова стать агентом 007. 


0 Не нравится 1 Нравится 25.07.2017 Теги: джеймс бонд

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