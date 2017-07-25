Борис Ливанов прокомментировал разрыв с Голубкиной

В прошлом месяце они шокировали публику заявлением о скорой свадьбе. А теперь удивили сообщением о разрыве. Актриса Мария Голубкина на протяжении четырех месяцев жила с Борисом Ливановым и поверила в то, что это судьба. Но все не так просто.

О разрыве сообщил на днях в соцсетях сам Борис. Марию же журналисты застали врасплох - по словам актрисы, она не думала, что небольшая размолвка приведет к расставанию. Голубкина призналась, что была влюблена, но... «Мы с Борей не разобрались, кто будет командиром в доме. В одном отряде двух командиров быть не может», - рассуждает актриса.

Однако Ливанов теперь вспоминает поговорку «никогда не говори "никогда"» и вероятности свадьбы в будущем все же не исключает.

«Надеюсь, все у нас как-нибудь образуется. Как говорят в моей семье: настоящая любовь – когда без человека жить невыносимо. С ним непросто, но без него невозможно. Думаю, это и называется осознанным состоянием взрослой любви. Может, сорок пять лет – мало, нужно дождаться шестидесяти пяти, восьмидесяти пяти, чтобы пришла жизненная мудрость и ко мне, и к Маше? Готов ждать. <…>. Пока мы с Машей решили взять паузу и на время расстались», - цитирует мужчину издание «7 Дней».

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