Мария Голубкина о разрыве с женихом

Мария Голубкина снова в невестах. Как сообщила актриса, она действительно рассталась с Борисом Ливановым. Мария прожила с Борисом около четырех месяцев, влюбленные даже подали заявление в загс, но... Одним словом, вовремя спохватились.

О разрыве Ливанов сообщил в Facebook. Мужчина не стал комментировать ситуацию. Зато Мария не скупилась на объяснения. По словам актрисы, действительно имела место размолвка, но она не предполагала, что это конец. «В нашей стране мужчины… не очень взрослые. Вот и Боря: поддался импульсу, психанул. Теперь такая мода: сгоряча сразу писать в Facebook. И потом не знаешь, как выкрутиться. Ну да ладно, главное, что все живы-здоровы», - цитирует Голубкину «Комсомольская правда».

По мнению Марии, мало того, что в стране «кризис мужского жанра», так и она сама - девушка с непростым характером.

«Мы с Борей не разобрались, кто будет командиром в доме. В одном отряде двух командиров быть не может. Я по характеру командир и своих позиций не сдаю. В нашей семье все женщины очень самостоятельные. А Боря - мужчина, и какие-то вещи ему безумно тяжело терпеть. Он нормальный мужчина, ему нужна женщина, которая будет ему уступать. Десять лет я нахожусь в статусе незамужней женщины. И вот представьте: холостые люди, которые много лет живут одни, задумали пожить вместе. Чтобы взрослым людям устроить семейную жизнь, нужно прыгнуть выше головы. Настолько они привыкли на своей орбите крутиться. Но так высоко прыгнуть, наверное, ни я, ни Боря не способны», - рассудила артистка.

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