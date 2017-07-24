 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шаляпин обвинил Калашникову во лжи


0 0

Анна Калашникова переживает непростой момент. Недавно стало известно о беременности актрисы, Анна была счастлива. К сожалению, счастье длилось недолго. Калашникова потеряла малыша.

По данным СМИ, у девушки произошел выкидыш и сейчас Анне очень тяжело. Актриса не называла имя своего возлюбленного, по слухам, он состоятельный бизнесмен и был готов создать с девушкой полноценную семью, но...

Тем временем бывший жених Калашниковой Прохор Шаляпин не проявил ни капли сострадания к Анне. Более того, певец заявил, что никакой беременности не было. По словам артиста, Калашниковой нужен был лишь повод для пиара.

«Я прошу всех, не ассоциируйте меня с Анной. Пускай она дальше выдумывает свои истории, лишь бы пропиариться. Я не хочу, чтобы меня считали сумасшедшим. Я сразу сказал, как только стало известно об этой беременности: все чистого вида шоу. Более того, я говорил, что пройдет время и она во всеуслышание заявит, мол, потеряла ребенка. Это абсурд уже какой-то. Пускай меня хотя бы не вмешивает в свои делишки», - заявил Прохор изданию "Дни.ру".

Сама Анна на выпад Шаляпина пока не ответила.

Ранее мы писали:

Прохор Шаляпин остался без сына. Артист не является биологическим отцом Даниила, сына Анны Калашниковой. 

Копенкина определила отца сына Калашниковой. Дама прокомментировала скандал вокруг Прохора Шаляпина. 

Прохор Шаляпин: «Я не могу простить Аню». Артист расстроен обманом любимой. 



0 Не нравится 0 Нравится 24.07.2017 Теги: Анна Калашникова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору