Шаляпин обвинил Калашникову во лжи

Анна Калашникова переживает непростой момент. Недавно стало известно о беременности актрисы, Анна была счастлива. К сожалению, счастье длилось недолго. Калашникова потеряла малыша.

По данным СМИ, у девушки произошел выкидыш и сейчас Анне очень тяжело. Актриса не называла имя своего возлюбленного, по слухам, он состоятельный бизнесмен и был готов создать с девушкой полноценную семью, но...

Тем временем бывший жених Калашниковой Прохор Шаляпин не проявил ни капли сострадания к Анне. Более того, певец заявил, что никакой беременности не было. По словам артиста, Калашниковой нужен был лишь повод для пиара.

«Я прошу всех, не ассоциируйте меня с Анной. Пускай она дальше выдумывает свои истории, лишь бы пропиариться. Я не хочу, чтобы меня считали сумасшедшим. Я сразу сказал, как только стало известно об этой беременности: все чистого вида шоу. Более того, я говорил, что пройдет время и она во всеуслышание заявит, мол, потеряла ребенка. Это абсурд уже какой-то. Пускай меня хотя бы не вмешивает в свои делишки», - заявил Прохор изданию "Дни.ру".

Сама Анна на выпад Шаляпина пока не ответила.

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