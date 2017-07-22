 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пермякова в образе «секси-шмекси»


0 0

Несколько недель назад она рассказала о личной трагедии. Как признавалась актриса Светлана Пермякова, ее брак в свое время едва не закончился катастрофой. Но сейчас артистка старается не вспоминать о прошлом и вовсе не против снова попытаться построить семью. Впрочем, иногда Светлана позволяет себе маленькие шалости.

Обычно она не подчеркивает свою сексуальность. Но почему бы не поэкспериментировать? 45-летняя Пермякова опубликовала снимок, на котором запечатлена в черном белье и легком пеньюаре, в босоножках на высоком каблуке. «Новая роль. Новый образ. Спектакль "Очаровательные рогоносцы". Как вам?)», - подписала снимок Светлана.

Поклонники в восторге: «Светаааа, туши фонарь!!!)) В таком образе очень крута!!!) А ножки просто чудо!!!))», «ВАУ!!! Хороша чертовка!!!», «Роковая женщина!», «Супер похудела! Умница! (Хоть и в любом образе настоящая)», «Секси-шмекси!»

Кстати, в одном из недавних интервью Пермякова заметила, что ей гораздо интереснее роль Бабы-яги, нежели Аленушки. «Аленушка сама по себе замечательная, ее все любят, но чего там интересного? Ну пострадала, ну полюбила, ну вышла замуж. А у Бабы-яги — кладезь. Она может быть и Аленушкой, и волшебницей, хорошей и плохой. Может и раскаяться, и поплакаться, и снова стать злодейкой. Мне гораздо интереснее быть Бабой-ягой».

Ранее мы писали:

Светлана Пермякова отправит дочь в Британию. Артистка постарается дать девочке хорошее образование. 

Светлана Пермякова копирует Жаклин Кеннеди. Артистка увлеченно экспериментирует со стилем. 

Светлана Пермякова: «Рожать можно и по дружбе». Актриса свободна от условностей. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.07.2017 Теги: Светлана Пермякова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору