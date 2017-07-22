Пермякова в образе «секси-шмекси»

Несколько недель назад она рассказала о личной трагедии. Как признавалась актриса Светлана Пермякова, ее брак в свое время едва не закончился катастрофой. Но сейчас артистка старается не вспоминать о прошлом и вовсе не против снова попытаться построить семью. Впрочем, иногда Светлана позволяет себе маленькие шалости.

Обычно она не подчеркивает свою сексуальность. Но почему бы не поэкспериментировать? 45-летняя Пермякова опубликовала снимок, на котором запечатлена в черном белье и легком пеньюаре, в босоножках на высоком каблуке. «Новая роль. Новый образ. Спектакль "Очаровательные рогоносцы". Как вам?)», - подписала снимок Светлана.

Поклонники в восторге: «Светаааа, туши фонарь!!!)) В таком образе очень крута!!!) А ножки просто чудо!!!))», «ВАУ!!! Хороша чертовка!!!», «Роковая женщина!», «Супер похудела! Умница! (Хоть и в любом образе настоящая)», «Секси-шмекси!»

Кстати, в одном из недавних интервью Пермякова заметила, что ей гораздо интереснее роль Бабы-яги, нежели Аленушки. «Аленушка сама по себе замечательная, ее все любят, но чего там интересного? Ну пострадала, ну полюбила, ну вышла замуж. А у Бабы-яги — кладезь. Она может быть и Аленушкой, и волшебницей, хорошей и плохой. Может и раскаяться, и поплакаться, и снова стать злодейкой. Мне гораздо интереснее быть Бабой-ягой».

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