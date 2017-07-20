Натали Портман очаровала Токио

Натали Портман (Natalie Portman) уже вся в работе. На днях актриса побывала в Китае и Японии. Причем сегодня Натали покорила Токио новой картиной, а вчера представила новый аромат.



















В Стране восходящего солнца Натали с двойной целью: порадовать поклонников картиной «Планетарий» и ароматом Miss Dior.

Вчера Портман представляла парфюм, и, как отметили модные обозреватели, в алом воздушном платье в стиле «богемный шик» актриса выглядела превосходно. Кстати, аромат Miss Dior знаменитость рекламирует уже шестой год.

Сегодня для премьеры звезда выбрала скромное, но стильное черное платье без украшений. «Планетарий» - мистическая история о сестрах-американках, которые умеют общаться с духами.

Напомним, в конце февраля актриса родила дочь Амалию. Ранее звезда говорила, что ей нравится исполнять обязанности родительницы. «Мне нравится быть мамой. Это, как оказалось, гораздо более интенсивная работа, чем быть актрисой. Собираясь на работу, я чувствую, будто получила выходной. Не то чтобы я хочу отдыхать от материнства. Возможно, у меня просто было неправильное представление, что быть мамой - это не работа».

Ранее мы писали:

Натали Портман не любит соцсети. В отличие от коллег она нечасто посещает светские мероприятия, не ведет блоги в соцсетях и совершенно спокойно относится к рейтингам.

Натали Портман разочаровала светских обозревателей. Актриса предстала не в лучшем виде.

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Источник фото: Globallookpress.com