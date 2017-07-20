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Герцогиня Кейт отметила день рождения королевы


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Чета герцогов Кембриджских завершает турне по Европе. Пара вместе с детьми побывала в Польше и сейчас находится в Германии. И вчера супруги отметили день рождения Ее Величества в британском посольстве в Берлине.

 
 
 

Вчера герцоги Кембриджские прибыли в столицу Германии. Первым делом пара отправилась к Бранденбургским воротам, затем посетила Мемориал жертвам холокоста. После герцог и герцогиня пообщались с канцлером Ангелой Меркель на приватной встрече.

А под конец дня позволили себе расслабиться на специальном приеме в британском посольстве. И принц Уильям даже с вдохновением произнес спич, особо отметив, что Германия и Британия «надежные друзья», несмотря на Brexit.

На приеме в честь 91-летия королевы Елизаветы II Кейт появилась в богемном алом шифоновом платье из коллекции Alexander McQueen (как уточняется, стоимость наряда составляет около 2000 фунтов стерлингов). Кстати, модные обозреватели ранее отмечали, что у Ее Светлости неплохое чувство цвета - сделав в свое время ставку на алый, герцогиня превратила этот оттенок чуть ли не в визитную карточку как повседневных, так и своих вечерних образов.

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Герцогиня Кембриджская: «Джордж одержим воздушными кадетами». Мальчик в восторге от истребителей. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 20.07.2017 Теги: Герцогиня Кембриджская

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