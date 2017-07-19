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Перминова показала романтический танец с мужем


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Похоже, «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки пришло время подвинуться. Конкуренцию энергичному итальянцу может составить олигарх Александр Лебедев. Судя по новому видео, танцует Лебедев великолепно.

Накануне модель и меценат Елена Перминова опубликовала в соцcетях видео романтичного танца с мужем. Как уточнила девушка, она и Александр отметили 12-годовщину совместной жизни. Перминова особо поблагодарила инструкторов по танцам, подчеркнув, что «эти пять дней тренировок, это были незабываемые дни!!!»

Подписчиков видео вдохновило: «Бомба! Столько раз смотрела, все никак не насмотрюсь))», «Это очень красиво», «Сразу напомнили танцующего миллионера с его девушкой! Мне понравилось!» Впрочем, было немало критических замечаний: «Зачем повторять за Джанлукой, свое бы чего придумали», «Плохая копия Вакки», «Чужая слава покоя не дает. Придумали хоть что-нибудь свое».

Напомним, Елена и Александр считаются гармоничной парой. Они растят двух сыновей и дочь и, по слухам, планируют создать поистине большую семью и обойти Анджелину Джоли (Angelina Jolie) - обзавестись пятью наследниками и столько же усыновить.

Ранее мы писали:

Жена танцующего миллионера: «У него молодое тело». История любви Джанлуки Вакки и его супруги Джорджии.

Елена Перминова: «Я не могу пополнеть». Звезда ничего не делает для сохранения фигуры. 

Елена Перминова представила дочь. Модель поделилась фотографией малышки. 



0 Не нравится 0 Нравится 19.07.2017 Теги: Елена Перминова

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